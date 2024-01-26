Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulların ve ilanda belirtilen özel şartların sağlanması gerekmektedir.

İngilizce programlara başvuru yapacak adayların YDS veya eş değerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından en az 85 ve üzeri yabancı dil (İngilizce) puanına sahip olmaları gerekmektedir.

Öğretim Elemanı Kadrosu Başvuru Belgeleri:

1. İlgili akademik birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.

2. Başvuru sahibince imzalanmış kişisel verilerin İşlenmesiyle ilgili aydınlatma metni ve açık nza onayı. (https://www.lbu, edu.ir/lbulıakkindaz254/Insaıı-kavnaklari)

3. YÖK formath özgeçmiş.

4. Lisans ve lisansüstü diplomalara aslı ve barkodlu e-devlet belgeleri.

5. Üniversiteden onaylı lisans transkripti.

6. Yurtdışından alman diplomalar için denklik belgesi.

7. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.

8. ALES Sonuç Belgesi (En az 70 puan almış olmak, belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması).

9, YDS veya YÖK tarafından eş değerliği olan yabancı dil belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması),

10. Kimlik kartı fotokopisi.

11. Bir adet vesikalık fotoğraf.

12. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir).

13. Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir).

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi: 26.01.2024

İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi: 09.02.2024

Ön Değerlendirme Tarihi: 12.02.2024

Giriş Sınavı Tarihi: 14.02.2024

Sonuç Açıklama Tarihi: 16.02.2024

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.lbu.edu.tr(Ön değerlendirme sonuçları ile kesin sonuçlar Üniversite web adresinde yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır)

İletişim Bilgileri: Tel: 0216 910 1907

Başvuru Yeri: [email protected](Haşvimi koşullarım sağlayan adaylar, başvuru belgelerini eksiksiz olarak bu e-posta adresine gönderebilir veya şahsen teslim edebilirler. Posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.)

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