İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkankğı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurulularında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.

İlan Başlama Tarihi: 23.01.2024

İlan Bitiş Tarihi: 06.02.2024

Başvuru Yeri: Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39

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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

. Başvuru Dilekçesi

. Başvuru Formu

. YÖK Formatında Özgeçmiş

. Diploma Fotokopileri, E-Devlet kapısından alınan Mezuniyet Belgesi ve Lisans ve

. Lisansüstü Eğitiminin Onaylı Transkripti

. Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge

. ALES Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı

. Lisans Eğitiminin Puan Türünü Gösterir ÖSYS Kazandı Belgesi

. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı

. Hizmet Belgesi (Çalışmış olduğuna dair yazı)

. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

. Vukuatlı Nüfus Kaydı (e-Devletten alınabilir)

. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)

. İkametgah (e-Devletten alınabilir)

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