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Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 31 mart 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 17 Ocak 2024 00:20, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 00:42
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Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Süresi : 17/01/2024- 31/01/2024

Son Başvuru Tarihi : 31/01/2024 Saat: 17:00

Başvuruda İstenen Belgeler: Özgeçmiş (YÖK formatlı), 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, mezuniyet belgeleri, yabancı dil belgesi.

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 02/02/2024

Giriş Sınavı Tarihi : 07/02/2024

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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