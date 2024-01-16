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Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alım ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alım ilanı. Son başvuru tarihi 1 şubat 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 16 Ocak 2024 01:30, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 02:06
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Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alım ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığından:

UZMAN ERBAŞ ALIM İLANI

Başvurular, 22 Ocak-01 Şubat 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilinecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Türk vatandaşı ve erkek olmak.

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3. 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

4. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak.

5. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

6. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Ocak 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

7. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

8. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dahil), uygulamalı sınavlar ile mülakat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

9. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "Uzman Erbaş Olur" (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan) kararlı sağlık raporu almak.

10. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

11. Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dahil), astsubay (yedek astsubay dahil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

12. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Ocak 2024) diğer şartları taşıyor olmak.

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)

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