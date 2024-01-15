Amasya Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

4-B'Lİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" içerisinde yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu P3, P93, P94 puan sırası esas alınmak suretiyle Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim mezunlarından yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 12 kadro için sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1.657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2.657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3.Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

4.Herhangi bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A ve 4/B maddeleri gereğince istihdam ediliyor olmamak.

5.Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten önce sahip olmak.

6.İlan edilen pozisyon sayısının üç katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır. Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

7.Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

8.Atamalar, adaylar hakkında yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinin olumlu olması şartı ile yapılacaktır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesindeki şartları taşımak.

2.Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

3.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü , şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri olmadığını belgelendirmek.

4.Boyu En az 170 cm. olmak. Boyun son iki rakamına göre (+ - )15 Kg. ağırlığa sahip olmak ve bunu sağlık kurumlarından belgelendirmek.

5.Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

6.Askerliğini yapmış veya muaf olmak.

DESTEK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1.Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel ve bedensel engelleri olmadığını belgelendirmek.

2.Destek personeli; kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, lavabo ve tuvaletler, salonlar ve çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarını süpürme ve paspas yapma, çevre düzenlemesi yapma, çim biçme, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama, eşya taşıma vb. işlerle birlikte yöneticileri tarafından verilecek diğer iş ve işlemler ile Kurum tarafından verilen farklı pozisyonlarda da görev yapacaklardır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru başlangıç tarihi :15.01.2024

Başvuru bitiş tarihi :29.01.2024

1- Başvuru yapmak isteyen adayların https://pdb.amasya.edu.tr/ adresimizde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alıp, fotoğraf yapıştırıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete' de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi saat: 17.00 ye kadar Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2- Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir. Ayrıca eksik ve yanlış evrak verenler de değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeler, Üniversitemizin (https://www.amasya.edu.tr/) internet adresinden ilan edilecektir. İlan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1.Başvuru Talep Formu https://pdb.amasya.edu.tr/ adresinden alınacaktır.

2.2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.

3.Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.

4.E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi

5.Avukat ve Spor Uzmanı unvanlarına başvuracak adaylar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.

6.Koruma ve Güvenlik Görevlisine başvuracak adaylar için sağlık kurumlarından alınacak olan boyun son iki rakamına göre (+ - )15 Kg. ağırlığa sahip olduğunu gösteren belge.

7.Destek personeline başvuracak adaylar için Hijyen Belgesi.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.