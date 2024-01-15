Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 29 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 15 Ocak 2024 01:30, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 01:07
Yazdır
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

"2547 sayılı Kanun" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri"nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydını, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesinin örneğini, yayın listesini (başlıca araştırma eserinin adını belirterek), yayınlarını, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite web adresinden ulaşılabilir.), yönettiği doktora ve yüksek lisans tezleri listesini içeren bir (1) adet basılı dosya ve altı (6) adet dijital (USB) kopyası ile;

Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydını, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite web adresinden ulaşılabilir.), bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile,

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 30.01.2024 Salı günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

İlanda belirtilen kadrolar için gerekli bilgilere üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir

Adresi:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye /İstanbul

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Tarsus Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak

Tarsus Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 60 sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığı 60 sözleşmeli personel alacak
YÖK, 20 Uzman Yardımcısı Alacak

YÖK, 20 Uzman Yardımcısı Alacak