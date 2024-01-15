Boğaziçi Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70'i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

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I. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

İstihdam edilecek personelin şu şartlara sahip olması gerekmektedir;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için askerlik hizmeti ile ilişiği bulunmamak,

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

Başvuru sırasında adayların hangi pozisyona başvurduğunu başvuru formunda beyan etmesi gerekmektedir.

1- Bilgi Güvenliği Yöneticisi

. Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,

. Kamu veya özel sektör kurumlarının şef, müdür, şube müdürü, servis yöneticisi vb. yönetici pozisyonlarda çalışmış olmak,

. SIEM'de (Security Information Management and Security Event Management) korelasyon kuralı oluşturma, log kaynağı ekleme ve yönetme, SIEM sunucusu yönetme konularında bilgi sahibi olmak,

. EDR (Endpoint Detection and Response), NDR (Network Detection Response), SOAR (Security, Orchestration, Automation, and Response) konularında bilgi sahibi olmak,

. Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller), Güvenlik Duvarı (Firewall) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

. Güvenlik duvarları, VPN sistemleri, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri (IDS/IPS), antivirüs, e-posta güvenliği, proxy sistemleri, güvenlik sertifikaları yönetimi, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

. Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

. Sunucu mimarileri ve sanallaştırma teknolojileri (VMware veya Red Hat Virtualization) güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

. Aktif Dizin, DNS, DHCP güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

. UNIX, Linux ve Microsoft işletim sistemleri ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Çeşitli güvenlik açıkları, tehditler ve bilgi sistemleri saldırıları konularında bilgi sahibi olmak,

. Sızma (penetration) testleri ve zafiyet yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

. Veri Sızıntısı Önleme (DLP-Data Leak Prevention) sistemleri yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

. Siber Saldırı Simülasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,

. SOME ekibinde bulunmuş, aktif rol almış olmak ve bunu belgelendirmek,

. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardında en az denetçi seviyesinde sertifikaya sahip olmak,

. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve ISO 27701 (Kişisel Veri Yönetim Sistemi) yönetim sistemlerinin uygulanması hakkında bilgi sahibi olmak,

. Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) konularında eğitim almış olduğunu belgelemek,

. Ağ Güvenliği (Network Security) konusunda eğitim almış olduğunu belgelemek,

. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

. İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda bilgi sahibi olmak,

2- Sistem Uzmanı

. LINUX işletim sistemleri yönetiminde özel sektör veya kamu sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux işletim sistemlerinde bilgi sahibi olmak,

. Sistem yazılımları ve Script Language (shell, perl ,pyton) konusunda bilgi sahibi olmak,

. Debian, Ubuntu veya CentOS Linux işletim sistemi kurulumu, LAMP (Linux Apache/Nginx Mysql PHP) modüllerini kurup kullanım ihtiyaçlarına göre yeni modüller yükleyebilmeli, performans ayarları hakkında bilgi sahibi olmak,

. Postgresql veya MySQL gibi veritabanlarının ayarlarını ve indexleri ihtiyaca göre optimize etmek. Master to Slave, Master to Master şeklinde Replikasyonlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Sanallaştırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda çalışmış olmak. (Tercihen HyperV, Vmware, Proxmox, Ovirt, Docker)

. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi sahibi olmak,

. DHCP, DNS, Proxy, E-Posta (özelllikle Postfix), yük dengeleme (loadbalancing )ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda bilgi sahibi olmak,

. Microsoft Exchange, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, cluster (kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme bilgi sahip olmak,

. Uygulama sunucuları (IIS, Apache v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

. Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim bilgisine sahip olmak,

. İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

. Sunucu sistemlerinin yönetim ve yedekleme işlemlerini kurgulamak, kurulum ve sürekliliğini sağlamak deneyimine sahip olmak,

. Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Bash, PHP, Python scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

. Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve yönetimi konusunda yönetici seviyesinde bilgi sahibi olmak,

. Omurga Switch yönetmiş ve konfigure konusunda bilgi sahibi olmak,

. Kampüs ağlarının tasarımı, kurulumu, yönetimi ve bakımını yapabilecek bilgiye sahip olmak,

. Routing, Switching, WAN, VPN, Genel Ağ Güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

. Kablolu ve kablosuz LAN/WAN, IP Switching ve Routing, veri iletişim ağ topolojileri, iletişim ağı aktif cihazları (router, modem, switch, wi-fi controller vb), iletişim ağı pasif cihazları, Firewall, SSL VPN, VOIP, DHCP, VLAN, Internet, Dijital telefon santralleri konularında bilgi sahibi olmak,

. Tüm sistem gereksinimlerinin birbirleri ile ilişkilendirilmesini ve takibini yapma bilgi sahip olmak,

. Proje yönetimi ve IT altyapıları hakkında bilgi sahibi olmak,

. Bilgi güvenliği (ISO-27001,KVKK) politikaları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

. Bilişim sistemleri ile ilgili teknik sertifikalara sahip olmak,

. Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda kurulum ve yönetim konusunda bilgi sahibi olmak,

. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahibi olmak,

3- Analiz, Veri ve Test Uzmanı

. Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,

. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, analiz ve bilgi teknolojileri destek süreçlerine hakim olmak,

. Çözüm ve Veri Mimarisi konusunda bilgili olmak,

. Kalite Yönetimi iş süreç bilgi ve tecrübesi olan, öğrenmeye istekli olmak,

. Devops süreçlerine hakim olmak,

. SQLSERVER, SQL bilen, veri analizi konusunda genel bilgisi olmak,

. Araştırma, planlama ve takip yönü gelişmiş olmak,

. Detay odaklı, problem çözme, analitik düşünme becerilerine sahip olmak,

. Sonuç odaklı, kişisel ve takım hedefleri ile çalışma becerilerine sahip olmak,

. Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli olmak,

. İş gereksinimlerini toplayarak iş gereksinimlerine uygun teknik gereksinimleri belirlemek ve gereksinimleri dokümante etmek,

. Ürün tasarım ekibine şekillenmiş ihtiyaçların aktarımını sağlamak ve süreci birlikte yürütebilmek,

. Agile/scrum veya waterfall prensiplerine adapte olarak uygulama geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olmak,

. Geliştirme & Test ekiplerine destek olmak ve projenin zamanında çıkması için gerekli yönetsel fonksiyonları yürütmek,

. UX ve usability standartları dikkate alınarak ekran tasarımlarını yorumlamak,

. Sorumlu olduğu proje kapsamında yazılımın süreç analizi, yazılım gereksinimi belirleme, dokümantasyon, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında bilgi sahibi olmak,

. Kurum yazılım sistemleri veri desenini hazırlamak, güncel tutmak ve Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında gereksinimlerine göre işlevsel halde tasnif etmek,

. Proje kapsamındaki yazılım ve test süreçlerinin yönetilmesini sağlamak,

. Devam eden ihtiyaçların önceliklendirilmesi ve çözüm sürecini yönetmek,

. Projede değişiklik etki analizini yapmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvurular ilan tarihinden başlamak suretiyle 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Başvuru Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 34342 Bebek/Beşiktaş/ İSTANBUL

III. İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,

b) e-Devletten temin edilemeyen eski tarihli mezuniyetler açısından lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi, e-Devletten temin edilebilecekler açısından ise doğrulama kodu içerir e-Devlet çıktısı mezuniyet belgesi ve diploma fotokopisi,

c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, (doğrulama kodu içerir e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

d) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır.)

e) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için HİTAP veya çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge.)

f) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)

g) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),

h) Başvuru tarihinden en fazla 5 gün önce alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet çıktısı)

i) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını gösterir belge, (e-Devlet çıktısı veya onaylı suret)

j) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yapılacak olup Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70'i ve Yabancı Dil puanının %30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır.

b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

c) Sınava (yazılı/sözlü) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri ile sınav sonuçları www.bogazici.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 31/01/2024 tarihinde saat 10:00'da Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında (İstanbul ili Üsküdar ilçesi Kandilli Kampüsünde) yapılacaktır. Sözlü sınav ise 31/01/2024 tarihinde saat 14:00'da aynı yerde yapılacaktır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULAR SINAVIN ŞEKLİ;

a) Sınav işlemleri yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI; yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıda "Özel Şartlar (Nitelikler)" bölümünde belirtilen tüm konulardır.

VII. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenmesi Sınav Komisyonunun takdirindedir.

VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai gibi) başkaca bir ödeme yapılmayacaktır.

IX. DİĞER HUSUSLAR

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

b) Kendilerine resmi web sayfası www.bogazici.edu.tr aracılığıyla ilanen tebliğ yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen başlama tarihinde işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.