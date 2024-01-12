İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Yayım Tarihi : 12.01.2024

Son Başvuru Tarihi : 26.01.2024

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADAYLARI İÇİN SINAV TAKVİMİ

Ön Değerlendirme Tarihi : 30.01.2024

Giriş Sınavı Giriş Tarihi : 01.02.2024

Sonuç Açıklama Tarihi : 05.02.2024

Sonuçların açıklanacağı Adres : https://www.yeniyuzyil.edu.tr

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim elemanları alınacaktır.

Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan dosyayı 6 (altı) nüsha (USB Bellek) olarak bir dilekçe ekinde rektörlüğe teslim eder. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde 4 (dört) nüsha (USB Bellek) olarak teslim eder.

İstenen Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)

Not:. İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve doldurulması gereken formlara; https//www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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