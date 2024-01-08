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Milli Savunma Bakanlığı 1 Engelli 15 İşçi Alacak

Milli Savunma Bakanlığı 1 Engelli 15 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 08 Ocak 2024 01:40, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 05:32
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Milli Savunma Bakanlığı 1 Engelli 15 İşçi Alacak

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA ENGELLİ VE TMSY İŞÇİ TEMİNİ

Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında 1 (bir) Engelli ve 15 (on beş) Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan İşçi Temini yapılacaktır. Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacaktır. İlan ile ilgili bilgilere Türkiye İş Kurumu internet sitesinden ulaşılabilmektedir. İlan 08 Ocak 2024 tarihi itibarı ile yayımlanmıştır.

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