Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Adres: Ankara Bilim Üniversitesi Şehit Gönenç Cad. No: 5 Maltepe/Çankaya/ANKARA

Telefon: 0 312 397 01 50

Başvuru Tarihi : 05 Ocak 2024

Son Başvuru Tarihi : 19 Ocak 2024

Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;

Ön Değerlendirme Tarihi : 22 Ocak 2024

Sınav Tarihi : 24 Ocak 2024

Sonuç Açıklama Tarihi : 26 Ocak 2024

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ÖZEL ŞARTLAR

. İdarenin uygun görmesi halinde ilanımız kısmen ya da tamamen, her aşamasında,

üniversitemiz internet sitesinde duyurulmak suretiyle iptal edilebilir.

. Postadaki gecikmeler de dahil olmak üzere ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve hiçbir hak talep edemezler.

. Aynı kadroya müracaat eden adaylardan unvanı yüksek olan aday tercih edilir.

. Öğretim dili İngilizce olan bölümler için; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak ya da "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" 8. Maddesini 7. Fıkrası koşullarını sağlamak gereklidir.

. Duyurular üniversitemiz internet sitesinden yapılacaktır (www.ankarabilim.edu.tr).