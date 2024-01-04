İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2024.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547
sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları
alınacaktır.
İlanda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete
ilan tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular
ise Resmi Gazete tarihinden itibaren Rektörlüğe/ilgili Fakülte Dekanlığına,
on beş gün içerisinde şahsen veya kargo yoluyla yapılacaktır. Kargoda meydana
gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Yabancı ülkelerden alınan Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca, yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik/profesörlük
ünvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
İlanda yer alan ünvanlar için istenen üniversitemiz ölçütlerinde belirtilen
yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası
Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı
dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ÖSYM tarafından yayımlanan güncel
eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır.
(Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası
Kurulun 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği TOEFL Yabancı Dil
Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.) İngilizce eğitim verebilmek için
"Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"te belirtilen şartların taşınması ve söz
konusu belge/belgelerin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.
Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Yükseköğretim
Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde
belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosunun kabul ettiği Öğretim Elemanı
Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesinin ilgili maddelerinde
belirtilen şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları gerekmektedir.
Profesör adaylarının dilekçesine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı
beyanı ve formunu, özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınları ile diploma (Doktora,
Lisansüstü, Lisans) örneklerini içeren 1 adet fiziki dosya ve 7 adet jüri dosyasını
elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe,
Doçent adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı
beyanı ve formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora,
Lisansüstü, Lisans) örneklerini 1 adet fiziki dosya ve 5 adet jüri dosyasını
elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe,
Doktor Öğretim Üyesi adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 1 adet fiziki dosya ve 5 adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe/ ilgili Fakülte Dekanlığına (Sütlüce Yerleşkesi için; Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul ve Küçükyalı Yerleşkesi için; Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840, İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.