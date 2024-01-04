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İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim elemanı alacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim elemanı alacak. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2024.

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 04 Ocak 2024 10:15, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:15
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İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim elemanı alacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim/birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular ilgili birime şahsen veya kargo (https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru ve Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi : 04.01.2024

Son Başvuru Tarihi : 18.01.2024

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 19.01.2024

Giriş Sınavı Tarihi : 22.01.2024

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 24.01.2024

İstenen Genel Şartlar:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik"te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1.Başvuru dilekçesi,

2.Özgeçmiş (YÖK Formatlı),

3.İki adet fotoğraf,

4.Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5.Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge),

6.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

7.ALES belgesi,

8.Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya durumunda olmamak),

9.Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya.

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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