Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2024.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Profesör kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi
ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli veya e-devletten doğrulanabilir kod ile
kopyaları YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDİL sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi,
erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları
kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 8 adet PDF formatında
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212)
213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık
belgesinin noter tasdikli veya e-devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları
YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDİL sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar
için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya
ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi için; Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad.
No:120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 275 75 83)'na, Florence Nightingale
Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu için; Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik
Yüksekokulu Müdürlüğü (Yazarlar Sokak No:27 Esentepe-Şişli İstanbul Tel: 212
275 75 82)'ne, teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.