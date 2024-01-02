Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2024.

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 02 Ocak 2024 15:53, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 16:03
Yazdır
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun'un 23., 24. ve 26.maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin İlgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir:

Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya (1 adet basılı kopya, 6 adet CD yada taşınabilir bellek] ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir;

YOK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar.

¦ Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya (1 adet basılı kopya, 4 adet CD yada taşınabilir bellek) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir; YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi. Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları İle yönettiği doktora çalışmaları.

Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya (1 adet basılı kopya, 4 adet CD yada taşınabilir bellek) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir; YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete de yayımı tarihinden İtibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz insan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. San başvuru tarih 16/01/2024'dür. Posta ve Internet yolu İle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Süresi İçinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Antalya Belek Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak

Antalya Belek Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Boğaziçi Üniversitesi 63 sözleşmeli personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi 63 sözleşmeli personel alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı