Boğaziçi Üniversitesi 63 sözleşmeli personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLAM

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin (e) bendi çerçevesinde; Üniversitemiz birimlerinde 2022 KPSS (B) grubu esas alınarak istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlara toplam 63 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

. İlanda belirtilen bölümlcrc/programlara eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen diğer alanlardan da başvurular kabul edilecektir.

. YÖK tarafından ilan edilen eşdeğerlik tablolarına aşağıdaki linkten erişilebilmektedir.

. https://www.vok.goy.tr/Sayfalar/Kunımsal/IdariBirimler/egitim öğretim daire bsk/yuksekogretim-bolum-ve-program-isimleri.asps.

. İlanda belirtilen alanlara/dallara eşdeğerliği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kabul edilen diğer alanlardan da başvurular kabul edilecektir.

. MEB tarafından ilan edilen eşdeğerlik listelerine aşağıdaki linkten erişilebilmektedir.

. https://mtcgm.mcb.gov. tr/kuru mlar/? ara

TÜM POZİSYONLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

1 Yukarıdaki tabloda belirtilen şartlar ile birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Gerektiğinde vardiyalı ve esnek çalışmaya engel bir durumu olmamak (Gerektiğinde gece çalışabilmek).

4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlik hizmetini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).

5. I lerhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

7. Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle burumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde andan kanım de belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren birydgeçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler " hükmüne uygun olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ POZİSYONU İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

3. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

4. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18'inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartlan Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli geçerlilik süresi bulunan sağlık kumlu raporuna sahip olmak (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bulunmayan sağlık kumlu raporları kabul edilmeyecektir).

5. Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

6, Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm'den kısa boylu olmamak.

7. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 10'dan az olmamak (Örneğin 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93'ten fazla, 80-10-70'len az olmaması gerekmektedir).

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1 Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır.)

2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi

3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4. Adli Sicil Belgesi (c-Dcvlct çıktısı kabul edilecektir.)

5, KPSS 2022 (B) Grubu Sonuç Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

6. Başvuruda istenilen belgeler adaylar tarafından A4 boyutunda kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.

7. Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda yazıyorsa istenilecektir. Belge ve sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bir durum ya da bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazete'dc yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.)

8. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

9. Erkek adaylariçin Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

10. İş tecrübesi istenen pozisyonlarda iş tecrübesini gösteren belge (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

11. Sağlık Raporu (Başvuruda istenmeyecek olup sınav süreci neticesinde atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir. Atanmaya hak kazanan adaylar, psikiyatri doktorunun da kurulda yer alması ve raporda onayı bulunması kaydıyla tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz edecektir.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralarından/pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

2. Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazele'de yayımlandığı günden başlayarak 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak sureliyle; Üniversitemiz Hisar Kampüsü'nde bulunan başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekaletname ile yapılan başvurular kabul edilecek ancak posta ve diğer yollarla yapılan müracaatlar ise kabul edilmeyecektir.

3. Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile eksik belge ibraz eden ve/veya istenen nitelikleri taşımadığı anlaşılan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve sözlü sınava alınmayacaktır. Herhangi bir mazeret sebebiyle olsa dahi belirlenen son başvuru tarihi sonrasında başvuru alınmayacaktır. Normal koşullarda ilandaki nitelikleri taşıyor olsa da eksik belge ibraz eden ve bu sebeple müracaatı kabul edilmeyerek sözlü sınava alınmayan adayların daha sonraki başvuruları ve mazeretleri kabul edilmeyecek, eksik belge ibrazı konusunda adayın kendisi sorumlu tutulacaktır.

4. Başvurular incelendikten sonra, KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

5. Başarılı bulunan adayların güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması meri mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

6. İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7. Başvurusu kabul edilip sınava girmeye hak kazananlara ilişkin liste başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından 5 (beş) iş günü içerisinde www.bocazici.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

SINAV, SINAV YERİ VE TARİHİ

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlıklı ek 2'nci maddesinin (c) bendi uyarınca Kurumumuzca sözlü sınav yapılacaktır. Adaylar başvuru sonuçlarım Üniversitemize ait www.bogazici.edu.tr adresli internet sitesinin "'Duyurular" başlıklı bölümünden öğrenebilecektir.

2, Sözlü sınav 22 Ocak 2024 - 9 Şubat 2024 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampus, Nafi Baba Binası, 34342 Bebek/ Beşiktaş/Tstanbul adresinde yapılacaktır. Adayların sözlü sınav tarihleri hakkında detaylı bilgi www.bogazici.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

3. Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine web sayfasından yapılacak ilan ve duyuru dışında herhangi bir bildirimde bulunulmayacak, ayrıca tebligat da yapılmayacakta'.

SINAV KONULARI VE PUANLARI

I. Sözlü giriş sınavı, adayların;

a. Genel Kültür,

b. T.C. Anayasası,

c. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

e. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

f. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

g. Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

2. Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayn ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 10 (on) puan, (b) bendi için 10 (on) puan, (e) bendi için 10 (on) puan, (d) bendi için 10 (on) puan diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için ise 20 (yirmi)şer puan üzerinden değerlendirilecektir Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktn-.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

1. Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirleyecektir.

2. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak tespit edilir, Komisyon gerek gördüğü takdirde başarı sıralamasına giren adaylardan yedek liste oluşturabilir. Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

3. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Herhangi bir nedenle ataması yapılamayan adayların yerine, Komisyon tarafından belirlenmiş ise yedek adayların atanma hakları, ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir, Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde Komisyon tarafından yedek olarak belirlenmiş adaylar var ise başvuru formlarında yazılı iletişim bilgilerinden herhangi biri ile bilgilendirilecek; ayrıca Üniversitemize ait w w w. boğazı ci. cdu. tr adresli internet sitesinin "Duyurular" başlıklı bölümünde duyurulacaktır.

4. Pozisyonlardan herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde, bahsi geçen pozisyona aranan nitelikleri taşıması kaydıyla diğer pozisyona başvuran adaylar arasından alım yapılabilecektir.

5. Giriş sınavı sonuçları Üniversitemize ait www.bogazici.edu.ti~ adresli internet sitesinin "Duyurular" başlıklı bölümünde duyurulacaktır. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İTİRAZ

1. Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların Üniversitemize ait www.bogazici.edu.tr adresli internet sitesinin "Duyurular" başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 3 (üç) gün içinde Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne bir dilekçe ile şahsen yapılabilecektir.

2. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminin ardından komisyon tarafından 5 (beş) gün içerisinde sonuçlandırılır ve Üniversitemize ait www.bogazici.edu.tr adresli internet sitesinden ilan edilir. İtiraz sonuçları konusunda ilgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1. Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler, göreve başlama ve sınav ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemize ait www.bogazici.edu.tr adresli internet sitesinin "Duyumlar" başlıklı bölümünde duyurulacaktır. İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazananlar ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin farklı kampus ve birimlerinde görevlendirilecektir.

2. Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda bulunmayan hükümler için yürürlükteki mevzuat hükümleri geçerlidir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ilanın hiçbir aşamasında ilgililerin adresine posta veya diğer yollarla tebligat yapılmayacaktır. Tlanen duyurulur. Boğaziçi Üniversitesi 34342 Bebek/İstanbul Tel: 0212 359 4430

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