Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Genel ve Aranan Şartlar

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

-ALES' ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5lik not sistemlerinin I OO'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

- Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek Lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kuralu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Muafiyet

-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kumlu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

-Meslek Yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler

-Başvuru dilekçesi

-Özgeçmiş

-ALES Belgesi (E-devlet çıktısı)

-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

-Diploma Belgesi (Başvurudabelgenin onaylı sureti veya Karekodlu E-devlet çıktısı)

-Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin onaylı sureti veya Karekodlu E-devlet çıktısı )

-Nüfus Cüzdaıu/T.C. Künlik Kartı fotokopisi

-Askerlik Durum Belgesi (Güncel E-dcvlcttcn alınmış Karekodlu)

-1 (Bir) adet vesikalık fotoğraf

-İlanda aranan şarta bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (E-devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri ön değerlendirmede kabul edilir, E-devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)

-İlanda aranan şarta bağlı olarak tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan, çalışılan alanı ve tarihleri gösterir belgeye Sosyal Güvenlik Kuramlarından veya E-devletten alınacak karekodlu belgenin eklenmesi gerekmektedir.) -İlanda aranan şarta bağlı olarak ders vermenin belgelendirilmesi gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:Adayların yukarıda islenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kuruntumuz sorumlu değildir. Herhangi bir kamu kuruntunda çalışanların, çalıştıkları kurulularından alacakları onaylı veya karekodlu E-devlet çıktısı "Hizmet Belgesini" dosyalarına eklemeleri zorunludur. Yurtdışından alman diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız-onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular de ğerl endirm eve al mmayacaktı r.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN

ARANAN ŞARTLAR

AÇIKLAMALAR

1 Aıılrcnörlük Eğilimi bölümü lisans mezunu olmak. Antrenörlük eğilimi veya Beden Eğilimi ve Spor anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2 Eğilim Programlan ve Öğretim anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

3 Kürt Dili ve Edebiyatı veya Kürt Dili ve Kültürü anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

4 Psikoloji veya Sosyal Hizmet bölümü lisans mezunu olmak. Manevi Danışmanlık ve Rehberlik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

s Resim bölümü lisans mezunu olmak. Resim Anasanal'Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

4 Finansman bölümü veya Hukuk fakültesi lisans mezunu olmak. Maliye anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

" Üretim Yönelimi ve Pazarlama anabilim dalından doktora yapıyor olmak.

® Muhasebe veya Kudüs ve Filistin Çalışmaları anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

? İlahiyat veya islami İlimler Fakültesi mezunu olmak. Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

10 Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak,

11 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

12 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

13 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. İç Hastalıktan Hemşireliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

14 Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü lisans mezunu olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

15 İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi veya Mütercim Tercümanlık anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Bilgisayar Mühendisliği veya Flcktrik-Elcklronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği veya Yenilenebilir Enerji Sistemleri anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

17 Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

18 Gastronomi ve Mutfakları Sanatları veya Konaklama İşletmeciliği bölümü lisans mezunu olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanattan veya Turizm İşletmeciliği anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli tesislerde en az 5 (beş) yıl çalışına deneyimine sahip olmak,

19 Bilgisayar Mühendisliği. Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği, Y azılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Enformatik alan taundan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

20 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği. Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ya da Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Enformatik alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

21 Endüstri Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. ISO 19011 iç tetkik eğitimi sertifikasına sahip olmak. Yükseköğretim kurmnlarmda en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak

22 Sağlık yönelimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurıımtannda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.

2$ Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Dilişim Sislenilen Mühendisliği. Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre MühendisEği. Ziraat MühendisEği bölümlerinin birinden Esans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde tezli yüksek Esans yapmış olmak.

24İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği yada İngiliz Dil Bilimi alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlan ve ilanda belirlilen diğer şartlan taşımaları gerekmektedir.

1-Profesör kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formamda 6 (allı) adcı USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini, müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Profesör kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır.

2- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli surelini veya karekodlu c-Dcvlcl çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı surelini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır.

3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doktora belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar;

- Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesinin 3, maddesinin d fıkrası uyarınca, Rektörlüğümüzce oluşturulan Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara taşıyıp taşımadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşullan taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

- *Tıp mezunu olup ilgili alanlarda doktorasını tamamlamış adaylarda ayrıca yüksek lisans yapma gerekliliği bulunmamaktadır.

kadrolara, başvuran adayların; YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından muadil kabul edilen bir yabancı dil sınavlarının birinden asgari 55 (Elli Beş) puan aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

- Tıp Fakültesi öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve doçentlik diplomalarının aslı ya da resmi kurum/noter onaylı veya karekodlu e-Devlet çıktısı suretini teslim etmelidir.

- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atanma Esaslarına göre oluşturulan puanlama tablosunu doldurularak müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Başvuru Süresi ve Yeri:

Başvuru süresi ilanuı Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 30 (Otuz) gündür. Profesör ve doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor öğretim üyesi başvuruları ise ilgili birime şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN LİSTESİ 2023/6

AÇIKLAMALAR

1 İlgili alanda doçentlik unvanını almış olmak.

2tlgili alanda doçentlik iinvanını almış olmak.

3 Tıpı» uzmanlık eğitimini ilgili alanda lamam lam ak.

4 Tıpta uzmanlık eğitimini ilgili alanda tamamlamak.

s İlgili alanda doçentlik iinvanını alınış olmak.

'Tıpta uzmanlık eğitimini ilgili alanda tamamlamak.

' Tıp Doktoru olmak, Tıpta uzmanlık eğilimini veya doktorasını Tıbbi Biyokimya alanında tamamlamak,

8 Doçentlik unvanını Sosyoloji alanında almış olmak. Göç, kimlik ve kent üzerine çalışmalar yapmış olmak.

9 Doçentlik unvanını Makro İktisat alanında almış olmak. Çevre ekonomisi, yenilenebilir enerji ve kadın istihdamı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

i0 Doçentlik unvanını Matematik Eğitimi alanında almış olmak. İntegral denklemlerin çözümünde Adoıniatı metodu konusunda çalışma yapmış olmak.

11 Doktorasın ı Ortadoğu Ekonomi Politiği alanında yapmış olmak. Mülteci Girişimciliği vc Kadın İstihdamı alanında çalışmalar yapmış olmak.

12 Doktorasını İktisat anabilim dalında yapmış olmak. Turizm, ulaşım ve enerji sektörlerinin ekonomik kalkınmaya etkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

" Doktorasın ı Ortadoğu Çalışmaları alanında yapmış olmak. Türkiyc-Körfcz ülkeleri ilişkileri ve Din-Sİyasct İlişkisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

14 Doktorasını Uluslararası İlişkiler anabilim dalında yapmış olmak. Arap-lsrail çatışmaları ve Körfez ülkeleri konularında çalışmalar yapmış olmak. Doçentliğini Felsefe ve Din Bilimleri alanından almış olmak. Endülüs İslam Düşüncesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak,

lfi 19. Yüzyıl Klasik Metinleri ve Eski Türk Edebiyatı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

1' Doktorasını İslam Tarihi alanında yapmış olmak. Siyerde isnad kullanımı ve sosyal bilimlerde dijital yöntemler hakkında çalışmalar yapmış olmak.

18 Doçentlik unvanını Sinema alanında almış olmak. Kent sinemaları hakkında çalışmalar yapmış olmak.

19 Doktorasını Gastronomi vc Mutlak Sanalları veya İşletme alanında yapmış olmak. Mardin Gasiıonomisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

20 Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak, Sporcu beslenmesi ve gebelikte beslenme ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

21 Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olmak. Çevresel faktörlerin fosfblipıd alt sıınf üzerine etkileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

22 Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak. Oftalmoloji vc Nöroloji alanlarında makine öğrenmesi tabanlı çalışmaları olmak.

23 Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olmak. Eğitsel oyunlar vc okçuluk üzerine çalışma yapmış olmak.

24 Doktorasını Beden Eğitimi vc Spor veya Sınıf Eğilimi alanında yapmış olmak. Okul deneyimi vc bilimsel süreç becerileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

25 Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak. Atletizm Antrenörlük belgesine sahip olup, akut yorgunluk ve denge ile ilgili çalışma yapmış olmak.

M Doktorasını Spor Yöneticiliği veya Rekreasyon alanında yapmış olmak. Spor yönetiminde liderlik ve acele deneyimi alanlarında çalışma yapmış olmak.

21 Doçentlik unvanını Yabancı Dil Eğilimi (İngilizce) alanında almış olmak. Etimoloji vc kelime edinimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

28 Doçentlik unvanını Dünya Dilleri ve Edebiyatları alanında almış olmak. Edimbilim, dil kaygısı ve en az üç dilde karşılaştırmalı dilbilim ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

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