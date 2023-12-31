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Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 04:25, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 04:22
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Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür.

İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilanın yayım tarihi itibariyle saat 08.30'dan, 15'inci günün sonunda mesai saati bitimi olan saat 17.30'a kadar ilan detaylarının da belirtildiği https://pdbilan.kku,cdu.ü7 internet adresinden çevrim içi olarak yapılacak olup, şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan detaylarına ve başvuru süreçleri lıakkıııdaki bilgiye, lıttps: /pcrsoncl.kku.cdu.ır/ internet adresinde yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşılabilecektir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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