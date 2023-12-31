Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin insan kaynakları politikası doğrultusunda 2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan 09 Kasını 20İS tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul vc esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirlilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına personel alnın yapılacaktır.

A-) GENEL ŞARTLAR

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-ALRS'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları karar verir.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

Al aştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurabilmek için:

1 - Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Yükseköğretim kurumlan araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38. madde uyarınca 50.maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.

2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

3- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran aday için ilan edilen bölüm/anabilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

4-Araştırma Görevlisi Atamaları 2547 savdı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacağından; Adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisan süstü Eğitim Öğretim YönctmeliğEnık belirtilen azami öğrenim s ürelerini aşmamış okluğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvurabilmek için;

1 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans vc yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2-Öğrctim Görevlisi kadrosuna başvuran adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen

E- DİĞER AÇIKLAMALAR

I- Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkatte alınmaz.

2-Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.ahievran.edu.lr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3-Ilanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4-Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin asimin veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

6-Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

7- Zorunlu hallerde; ilanda ve ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanın iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir. İlanın iptali halinde başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

8-Ba$vuru evrakları iade edilmeyecektir.

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin insan kaynaklan politikası doğrultusunda aşağıda belirlilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazcte'dc yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmcliği'nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartlan (Bakınız: https://idari.ahicvran.edu.tr/personcl/sayfa/Yönerge/tr/2253 ) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

. Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe

. Özgeçmiş

. 2 adet fotoğraf

. Nüfus cüzdanı fotokopisi

* Askerlik durum belgesi veya E-devlet çıktısı

. Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi E-devlet çıktısı

. Diplomalarının tasdikli sureti veya E-devlellen alınan karekodlu mezuniyet belgeleri (lisans, yüksek lisans ve doktora)

Doçentlik belgesinin tasdikli sureti veya E-devletten alınan karekodlu (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

. Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi (E-devletten alınan karekodlu)

. Kamu hizmetinde bulunanlar için onaylı hizmet belgesi veya E-devlet karekodlu Hitap Hizmet Dökümü (daha önce çalışıp ayrıksalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi)

. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalara Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (B akı m zhttps://idari ahi evran .e dıı. tr/pcrsoncl/s ay fa/Y on crgc/tr/2253 ) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi (bütün yayın dosyalan CD veya USB bellek formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğ itim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler I adet dosya 6 adet CD veya USB bellek, Doçentler vc Doktor Öğretim Üyeleri I Adet dosya 4 adet CD veya USB bellek dosya teslim edeceklerdir.

Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu kararı sonrasında ise Profesörler 5'er adet, Doçent ve Dr. Öğr. Üyeleri 3'er adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT;

»4 Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmekledir.

4 Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

4 ilgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Kumlu tarafindan incelenerek yayın dosyalan asgari koşullan karşılamaları halinde kabul edilecektir.

4 Doçent kadrolarına müracaat eden adayların " Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak dünlerce Üniversitemiz taralından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir,

4 Doçentlik Unvanını veya doçentlik kadrosunu sözlü sınav ile almayan Profesör kadrolarına müracaat eden adayların ,r Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jüıilerce Üniversitemiz tarafindan yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

4 Doçentlik sözlü sınavından başarılı olan adaylar belgelendirmek kaydıyla muaftır.

4 %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamakladır.

Başvuru Süresi: Başvurular ilama Resmi Gazetede yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük (Personel Dairesi Başkanlığına), Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin insan kaynakları politikası doğrultusunda aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetece yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kumlu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükselilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: hkpsı.'Tidari.aliievran.edu.tr/per sonel/sayfa/Yonerge/tr/2253 ) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

* Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe

* Özgeçmiş

. 2 adet fotoğraf

. Nüfus cüzdanı fotokopisi

. Askerlik durum belgesi veya E-devlet çıktısı

. Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi E-devlet çıktısı

. Diplomalarının tasdikli sureti veya E-devletten alınan karekodlu mezuniyet belgeleri (lisans, yüksek lisans ve doktora)

. Kamu hizmetinde bulunanlar için onaylı hizmet belgesi veya E-devlet karekodlu Hitap Hizmet Dökümü (daha önce çalışıp aynlsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi)

. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalara Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde fBakımzhttDs:.'Vidari.ahievran.edu.tr/t>ersonel/'savia/Yonerge/tr/2253) yer alan fonnata uygun olarak hazırlanmış, yayın listesi (bütün yayan dosyaları CD veya USB bellek formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayanları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıllarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri İçeren dosyalar.

Yukarıdaki belgeleri içeren Doktor Öğretim Üyeleri 1 Adet dosya 4 adet CD veya USB bellek dosya teslim edeceklerdir.

Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu kararı sonrasında ise Doktor Öğretim Üyeleri 3'er adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

S Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

S İlgili kadroya başvuran adayların başvurulan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi gereğince. Akademik. Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşullan karşılamaları halinde kabul edilecektir.

J %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.