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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 04:15, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 04:13
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına 2547 Sayılı Kanun'un 33. Maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" nin ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar; başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile birlikte 15.01.2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla İlgili Fakülte Dekanlığına başvurusunu yapmalıdır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlanda belirtilen kadrolar için gerekli bilgilere ve sonuçlara üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir. Örnek dilekçeye web sayfasında ulaşılabilir.)

2- YÖK formatında Türkçe özgeçmiş.

3- 1 adet Fotoğraf.

4- Nüfus cüzdan fotokopisi.

5- Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, resmi lisans transkripti asıl veya onaylı suret olarak) Diplomaların yerine e-Devlet Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan mezun belgeleri de kabul edilir. Devam eden yüksek lisans ya da doktora için Öğrenci Belgesi ibraz edilmesi rica olunur.

6- Yabancı ülke yükseköğretim burumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren onaylı belge.

7. Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES Sonuç Belgesi.

8. YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi.

9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.

10. Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv kaydı olmadığına dair belge

11. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4Tük ve 5Tik not sistemlerinin lOOTük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulu kararları esastır.

Başvuru Adresi:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi,............Dekanlığı

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye/İstanbul

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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