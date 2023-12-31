Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitüsünde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları" uyarınca Profesör, Doçent (devamlı statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığı veya ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

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a) Doktora derecesini Türk Dili ve Edebiyatı alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Beşeri Bilimler (Arts and Humanities) alanında ilk 300'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Doçentliğini Klasik Türk Edebiyatı alanında almış olmak ve SSCI, AHCI, ESCI veya Scopus tarafından taranan dergilerde kitap kültürü ve estetik alanlarında yayını olmak.

b) Doktora derecesini Türk Dili ve Edebiyatı veya ilgili bir alanda ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Beşeri Bilimler (Arts and Humanities) alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Doçentliğini Klasik Türk Edebiyatı alanında almış olmak ve AHCI veya SSCI tarafından taranan dergilerde yayını olmak.

c) Doktora derecesini Sosyoloji veya ilgili bir alanda ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Sosyoloji alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; nitel araştırma yöntemleri ve din sosyolojisi alanlarında yayınları olmak.

d) Doktora derecesini Bilgisayar Bilimleri/Mühendisliği veya ilgili bir alanda ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında doktora alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak ve sağlıkta yapay zeka uygulamaları alanında SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayınları olmak.

e) Doktora derecesini Kimya Mühendisliği veya ilgili bir alanda ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Kimya Mühendisliği alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Biyomühendislik alanında Doçent unvanına sahip olmak ve Biyomühendislik, Metabolik Mühendisliği veya Sistem Biyolojisi alan(lar)ında SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak.

f) Doktora derecesini Kimya Mühendisliği veya ilgili bir alanda ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Kimya Mühendisliği alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Elektriksel çift katmanlı kapasitörler, proteinler ve kiral moleküllerin yapı-fonksiyon ilişkilerinin moleküler düzeyde çalışılması alanlarında SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak.

g) Doktora derecesini Malzeme Mühendisliği alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Mühendislik alanında ilk 200'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentlik unvanını Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında almış olmak ve SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde nanoaygıtlar, nanofabrikasyon ve yarı iletken aygıtlar alanlarında yayınları olmak.

h) Doktora derecesini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak; Doçentliğini Temel Eğitim (Fen Bilgisi Eğitimi) Bilim alanında almış olmak ve SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde fen eğitiminde farklı laboratuvar ortamları konularında yayını olmak.

i) Doktora derecesini Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Eğitim Bilimleri alanında ilk 200'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim alanında almış olmak ve SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde aday öğretmenler ve eleştirel düşünme alanında yayını olmak.

j) Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği, Veri Bilimi, Genetik veya Sağlık Bilimleri alanında almış olmak; SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde genetikte veri bilimi kullanımı alanında yayınları olmak.

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