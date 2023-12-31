Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

üniversitemizin aşağıda belirtilen bırımlenne. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Ginş Sınavlanna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunıfnun 48 maddesi hükümleri uyannea personel alınacaktır

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