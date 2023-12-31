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Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 64 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 18 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 03:30, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 03:28
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Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

üniversitemizin aşağıda belirtilen bırımlenne. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Ginş Sınavlanna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunıfnun 48 maddesi hükümleri uyannea personel alınacaktır

İlan olunur.

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