Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaş lar: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'inin 26. maddesinde belirlilen şartlar ile başlıca araştırına eserlerini belirttikleri başvuru formuna ek olarak; onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, varsa yabancı dil belgelerini, nüfiıs cüzdan suretlerini, adli sicil kaydını, özgeçmişlerini, I adet vesikalık fotoğrafını (son altı ay içinde çekilmiş), ilgili temel alan puanlama tablosunu kapsayan bir adet fiziki dosya ve bu fiziki dosyadaki belgeler ile yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı Kanunla değişik 24. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formuna ek olarak; onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, özgeçmişlerini, 1 adet vesikalık fotoğrafını (son altı ay içinde çekilmiş), ilgili temel alan puanlama tablosunu, nüfiıs cüzdan suretlerini, adli sicil kaydım, yabancı dil sınavı başarı belgelerini kapsayan bir adet fiziki dosya vc bu fiziki dosyadaki belgeler ile bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kaııun'uıı 7100 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirlilen şartlar ile Anabilim Dalı vc araştırma eserlerini belirttikleri formuna ek olarak; yüksek lisans/sanatta yeterlilik, doktora ve Yabancı Dil belgelerini, özgeçmişlerini, nüfiıs cüzdanı sureti, adli sicil kaydını, I adet vesikalık fotoğrafını (son altı ay içinde çekilmiş), ilgili temci alan puanlama tablosunu kapsayan bir adet fiziki dosya vc bu fiziki dosyadaki belgeler ile bilimsel yayınlarım, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları vc eğitim-öğretim faaliyetlerini, bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet Flash Bellek ile kadro ilanının verildiği ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Not:

1- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

2- Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4-Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Adaylar, müracaatla ilgili lıcr türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığından sağlayabilirler.

6- Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kumlu Başkanlığınca kabul edilen "öğretim Üyeliğine Yükseltilme vc Atanma Kriterlerimle*' belirlilen şartlan taşımalan gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

7-Adaylar başvuru formuna, öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama vc değerlendirme formlarına httı>s;//nersonel.valova.edu.tr/Paue/Icerik/oı»retim-uvesi-alim-ilani adresinden ulaşabilirler.

8-Hcrhangi bir kamu kuruntunda çalışanlar ile daha önce çalışıp aynlaıılar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı vc ayrıntılı Hizmet Bclgcsi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

9-Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartlan taşımaları gerekmektedir.

10- Flash Bellek ile verilen evrakların tamamı PDF forumunda olması gerekmektedir.

11-İdarc gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

12-Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirlilen şartları taşımak,

2- ALES'tcn en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az. 50 (Fakültelere alınacak Araştırma Görevlileri İçin 55 puan), Yabancı Dil ile eğitim veren bölümler için ise 85 puan (Yabancı Diller Yüksekokulu'ııa alınacak Öğretim Görevlileri için 90 puan ) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi smav mualiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, hu Yönetmelikle belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

4-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük vc 5'liknot sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Araştırına görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 01.01.2024 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldunnanuş olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak.

MUAFİYET

l-_Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkla ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu taralından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kumrularında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokulların, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER

1- Öğretim Elemanları Başvuru Formu (İlgili Forma, www.valova.edu.lr/Files/UserFiles/177/Oretiin Eleman Bavuru Formu l.doc adresinden ulaşılabilir.) Başvuru formu ıslak imzalı şekilde sisteme yüklenecektir.

2- T.isans Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter yada Resmi Kurum onaylı sureti yada c-Dcvlcttcn alınan karekodlu mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kumlu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

3- Fotoğraf

4-ALES Belgesi .(ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5(bcş)yıl gcçcrlidir.)

5- Lisans Transkripti

6- Özgeçmiş

7-Yabancı Dil belgesi (MYO'lara başvuranlar için zorunlu değil.)

8-Arş.Gör. kadrolarına başvuranlar için yüksek lisans yada doktora yapıyor olduğunu belirten öğrenci belgesi.

9-Öğr.Gör. kadrosuna başvuranlar için yükseköğretim kurulularında istenilen alanda ders verdiğini belirten tecrübe belgesi. (İlan şartlarında alanında tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları vc görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış yada çalışanlar için ise hizmet belgesi.)

10- Öğr.Gör. kadrosuna başvuranlar için Tashih-i Tluruf vc Kıraat İcazet ile Hafızlık belgeleri. Temel SPSS ile Nicel Veri Analizi Sertifikasına

11-Nüfus cüzdanı sureti.

Not: 1- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.

2- Başvurular on-line olarak https://ub5.yalova.edu.tr/HRM/Akadem1kBasvuru/Per5onelBa5v11ru/Giris web sayfası üzerinden alınacaktır. Kişisel beyana dayalı olarak sisteme yüklenen belgelerin aslı kuruntumuz tarafından istenildiğinden sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- Online başvuru haricinde posta veya şahsen başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır

6-Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7-Araştımıa görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

8- İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

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