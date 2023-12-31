Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına alım yapılacaktır.

.İşaretli Araştırma Görevlisi kadroları Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin İS. Maddesi (öncelikli alan) kapsamında ilan edilmiştir.

BAŞVURU EVRAKLARI:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir.)

2 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diplomaları (onaylı suret veya e-devlet çıktısı),

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Lisans Transkripti,

8- ALES Belgesi,

9- 2 Adet fotoğraf,

10- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

11- İlanda belirtilmesi halinde Tecrübe durumuyla ilgili SGK hizmet dökümü ve çalışılan iş yerinden alınan yapılan işin konusunu da belirten onaylı belge. (Öğretim Görevlisi kadroları için)

12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınabilir),

13- Lisansüstü öğrenimle ilgili öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)

SINAV TAKVİMİ İLK BAŞVURU TARİHİ: 31.12.2023

SON BAŞVURU TARİHİ: 15.01.2024

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 18.01.2024

SINAV GİRİŞ TARİHİ: 24.01.2024

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 26.01.2024

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Başvurular şahsen yada posta yoluyla kadronun ilan edildiği birime yapılacaktır.Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak ilgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).

3- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

S- idarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

6- ilanımıza http://www.nku.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

7- Ön Değerlendirme ve sonuçlar http://www.nku.edu.tr web adresinden; ilgili Fakülte, Yüksekokul, MYO veya Enstitünün web sayfalarında açıklanacaktır.

8- Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

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