Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33'ttncti ve 50/d maddeleri ile "Öğretim TJyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Araşitinin Görevlileri alınacaktır.

Haşvuı u süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren, 1 5 gündür

İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilanın yayım tarihi itibariyle saat 08.30'dan, 15'inci günün sonunda mesai saati bitimi olan saat 17.30'a kadar ilan detaylarının da belirtildiği hııps://pdbi lan.kkıı.cdıı iı. internet adresinden çevrini içi olarak yapılacak olup, şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ilan detaylarına ve başvuru süreçleri hukkınduki bilgiye. hUj*s: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADRO DF.TAM.ARI <>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız. Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'mm 3 1'iııci maddesi uyarınca ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resini Ciazete'de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür

İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilanın yayını tarihi itibariyle saat 08.30'dan. 15'ineı günün sorumda mesai saati bitimi olan saat 17.30'a kadar ilan detaylarının da belirtildiği hllps:.,'/pdbi lan, kku.edu. İr.' internet adresinden çevrim içi olarak yapılacak olup, şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan detaylarına ve başvuru süreçleri hakkındaki bilgiye, lıttps:.'.'personel.kku.edu.tr internet adresinde yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvuru Kılavuzu'nılaıı ulaşılabilecektir.