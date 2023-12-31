İstanbul Teknik Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 sayılı Devlet Memurları Kanumı'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde; Üniversitemiz birimlerinde 2022 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlara yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre toplam 3 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru işlenilen 02.01.2024 - 16.1/1.2024 tarihten arasında yapılabilecektir.

1-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.

ç) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

c) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağma gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. Daha önce bu şekilde istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.11 hükmüne uygun olması,

e) 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2022 KPSS P3 , Önlisans Mezunlan için 2022 KPSS P93 Puanı esas alınacaktır.

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Her adayın bir alana başvuru yapması gerekmektedir. Birden fazla alana başvuranların başvurulan geçersiz sayılacaktır. Başvuru belgeleri eksiksiz olmaması gerekmektedir. Eksik olan başvuralar geçersiz sayılacaktır.

2-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Başvurular ŞAHSEN yapılacaktır. Başvuru formu http://www.pdb.itu.cdu.tr adresinde yer almakta olup, başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler ile birlikte hazırlanarak ilan başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Diğer başvuru yolları ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

a) Başvuru Formu (Üniversitemiz www.pdb.itu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

c) Nüfus Cüzdanının / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi,

d) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan, (Üniversitemiz www.pdb.itu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)

e) Askerlik Durum Belgesi, (Erkekler Adaylar İçin), (E-Devlet Üzerinden Alman Belge Kabul Edilecektir.)

f) 2022 KPSS (B) sonuç belgesi,

g) Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

h) SGK Barkodlu Hizmet Dökümü (E-Devlet Üzerinden Alman Belge Kabul edilecektir.)

ı) Varsa başvuru formunda belirtilen sertifika fotokopisi.

1) Adaylar tabloda belirtilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyonlara yapılan başvurular ile usulüne uygun olmayan ve süresi içerisinde teslim edilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

2) Başvurular incelendikten sonra, ilan şartlarına uygun adaylar arasından KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

3)Ilan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

3- SINAV KONULARI

a) Pozisyon unvanına ilişkin bilgi düzeyi.

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu.

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı.

Sözlü giriş sınavı tarihleri başvuru sonuçları değerlendirmesinde www.pdb.itu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Sınav yeri İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi Maslak/Sarıyer/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

4- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

1) Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler.

2) Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Herhangi bir nedenle ataması yapılamayan adayların yerine, başarılı sayılarak yedek sırası gelen adayların atanma hakları, ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başvuru formlarında yazılı iletişim bilgilerinden herhangi biri ile bilgilendirilecek ayrıca Üniversitemize ait www.pdb.itu.cdu.tr adresli internet sitesinde duyurulacaktır.

3) Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz ww .pdb.itu.edu.tr web adresi üzerinden boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.

3) Personel Daire Başkanlığı web adresinden (ww.pdb.iiu.edu.tr) yayınlanacak olan kazanan aday bilgileri sonuçlan tebliğ niteliğinde olup, adaylara aynca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim edeceklerdir, Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecek olup, yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

4) Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler ww.pdb,iıu.edu.tr sayfasında ilan edilecektir.

5) Atanmaya hak kazanan adayların aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

6)"Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince yerleşmeye hak kazanıp müracaatta bulunan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırtılacak olup, arşiv araştırması sonucuna müteakip sözleşme imzalanacaktır.

5- İTİRAZLAR

1) Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların Üniversitemize ait www.pdb.itu.edu.tr adresli internet sitesinin "Duyurular" başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe ile şahsen yapılabilir.

2) İtirazlar, itiraz süresinin bitiminin ardından komisyon tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve Üniversitemize ait www.pdb.itu.edu.tr adresli internet sitesinden ilan edilir. İtiraz sonuçları ayrıca tebliğ edilmeyecektir.

6-DİĞER HUSUSLAR

Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir, ilanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilanın

hiçbir aşamasında ilgililerin adresine posta yolu ile aynca tebligat yapılmayacaktır.

Tüm duyurular www.pdb.itu.edu.tr sayfasında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

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