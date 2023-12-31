Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine. 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09.11.20)8 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolanna Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

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BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

-Başvurulan kadro ve dereceyi belirten dilekçe

-Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi

-Diplomaların veya mezuniyet belgelerinin tasdikli suretleri (e-devlet üzerinden karekodlu mezun belgesi de kabul edilmektedir)

-Lisans not transkripti

-Öğrenci belgesi

-özgeçmiş

-ALES sonuç belgesi

-Yabancı dil belgesi

-İki adet fotoğraf

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'mm 48 maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

ALES'den en az 70 puan alınış olmak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Fransızca (Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi araştırına görevlisi kadroları için İngilizce veya Fransızca) dilinden en az 50 puan veya eşdeğerliyi kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla cniz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanıınu'nun 50 d maddesi uyarınca atama yapılacaktır

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar ve yükseköğretim kurumlannda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

DİĞER AÇ IKLAMALAR

Adaylar, ilan edilen kadro derecesine atanma şartlarını haiz olmalı, yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgeyi ve herhangi bir kamu kuruntunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrıtsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini veya e-devlet üzerinden karekodlu hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Adayların azami lisansüstü eğitim süresini aşmamış olması gerekir.

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gun içerisinde şahsen veya posta ile başvurması gerekmektedir Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır

Başvuru Adresi: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad No: 36, 34349 Ortaköy/İSTANBUL

İlan olunur.

13779/1/1-1

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda ünvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 maddesindeki genel şartlan ve "Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükselime ve Atama Yönergesi"nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isleyen adayların, "öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yö«»etmeliği"niıı 9. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçelerini, özgeçmişini. Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu. Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini. 2 adet fotoğrafını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde veya I adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet taşınabilir belleği hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına.

Doktor öğretim üyesi kadrolarına atanmak isteyen adayların, "öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 6. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçelerini, özgeçmişini. Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu. Doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, yabancı dil belgesini. 2 adet fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınlan ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde veya I adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet taşınabilir belleği hazırlayarak ilgili Fakülte Dekanlıklarına.

İlan tarihinden itibaren 15 (on beşi gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen °o3O'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlan olunur

ADRES :

(Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad No: 36. Ortaköy 34349. İSTANBUL