Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"!n ilgili hükümleri uyarınca ilanda belirtilen şartları taşıyan öğretim elemanları alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Araştırma Görevlisi kadroları için (programa öğrenci alınan alandan) ALES'ten en az 70puan, YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDlL'den en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Üniversitemiz Senatosu Kararı uyarınca yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda ilgili dilde en az 85 puan almış olmak şartı aranır ).

. Öğretim Görevlisi kadroları için (mezun ulunan veya programa öğrenci alınan alandan) ALES'ten en az 70 puan, YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDlL'den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrosu için (mezun olunan alandan) ALES'ten en az 70 puan, ÖSYM tarafından yapılan YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDlL'den (başvurulan dilden) en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

b) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği "Azami Öğrenim Süresini" doldurmamış olmak,

MUAFİYET

. Doktorasını tamamlamış olanlar ve bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kuramlarından ayrılan öğretim elemanları, çalışmakta oldukları yükseköğretim kuramlarına veya başka yükseköğretim kuramlarına öğretim elemanı kadrolarına başvurduklarında ALES'ten muaf tutulurlar.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu (https://esakit.eskisehir.edu.tr adresinde bulunan Başvuru Formu doldurulup yollanacaktır.),

2. Özgeçmiş,

3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-devletten alınabilir.),

4. Diploma veya Geçici Mezuniyet veya Denklik Belgesi örneği (e-devletten alınabilir.),

5. Yüksek lisans ve/veya doktora öğrenci belgesi örneği (e-devletten alınabilir.),

6. ALES Belgesi örneği,

7. Yabancı Dil Belgesi örneği,

8. Lisans transkripti örneği (e-devletten alınabilir.),

9. İki adet fotoğraf,

10, Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kuramımda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için),

11, İlanda istendiği takdirde Tecrübe Belgesi (Hizmet belgesi veya sigortalı hizmet dökümü, çalışma belgesi vb ).

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru, Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Rektörlük Binası), İki Eylül Kampüsü-ESKİŞEHİR adresine başvuru formu ve ekleri ile birlikte "şahsen vcva postayla" yapılacaktır. Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.

-TAKVİM-

Duyıırıı İlanı : 31/12/2023

Son Başvuru Tarihi : 15/01/2024

Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 22/Ü1/2024

Giriş Sınavı Tarihi : 25/Ü1/2024

Sonuç Açıklama İlan Tarihi : 31/01/2024

Giriş Sınav yerleri www.eskisehir.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

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