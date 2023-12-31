Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (on beş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanun'un Ek 38'inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; yükseköğretim kurumları tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası"na sahip olmaları gerekir. Yükseköğretim kurumları dışında alınan Eğiticilerin Eğitimi Belgeleri Rektörlüğümüze bağlı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli kabul edilecektir. (Bu belge atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)

Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 07.04.2023 tarihli, E.20730 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı ile bildirilen 05.04.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

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AÇIKLAMALAR

1. Doçentliğini kadın hastalıkları ve doğum bilim alanında almış olmak.

2. Doçentliğini kulak, burun ve boğaz hastalıkları bilim alanında almış olmak.

3. Doçentliğini radyoloji bilim alanında almış olmak.

4. Doçentliğini beyin sinir ve cerrahisi bilim alanında almış olup gama knife radyocerrahi eğitim sertifikasına sahip olmak.

5. Veteriner Fakültesi mezunu olup doçentliğini veterinerlik iç hastalıkları alanında almış olmak.

6. Doçentliğini spor yönetimi alanında almış olup sporda inovasyon ve e-spor üzerine çalışmaları olmak.

7. Doçentliğini bölgesel çalışmalar alanında almış olup kentsel ve bölgesel ekonomi üzerine çalışmaları olmak.

8. Doçentliği muhasebe alanında almış olup bağımsız denetim üzerine çalışmaları olmak.

9. Doçentliğini eğitim yönetimi bilim alanında almış olmak.

10. Doktorasını klasik arkeoloji bilim alanında almış olup antik dönem arkeolojsi üzerine çalışmaları olmak.

11. Doktorasını Arap dili ve edebiyatında yapmış olup Arap roman ve hikayeciliği üzerine çalışmaları olmak.

12. Doktorasını Osmanlı müesseseleri ve medeniyeti alanında yapmış olup Osmanlı dönemi misyonerlik faaliyetleri üzerine çalışmaları olmak.

13. Doktorasını siyaset ve sosyal bilimler alanında yapmış olup muhafazakarlık algısı üzerine çalışmaları olmak.

14. Doktorasını iktisat alanında almış olup ilişkisel mallar üzerine çalışmaları olmak.

15. Doktorasını kelam alanında yapmış olup Şiilik üzerine çalışmaları olmak.

16. Doktorasını makine mühendisliği alanında yapmış olup beyin bilgisayar arayüzü üzerine çalışmaları olmak.

17. Doktorasını elektrik-elektronik mühendisliği alanında almış olup makine öğrenmesi tabanlı modellerin geliştirilmesi ve kaotik sistemler üzerine çalışmaları olmak.

18. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını bilgisayar mühendisliği alanında tamamlamış olup bulanık mantık, sezgisel yöntemler ve paralel hesaplama üzerine çalışmaları olmak.

19. Tıp Fakültesi mezunu olup doktorasını veya tıpta uzmanlığını histoloji ve embriyoloji alanında almış olmak; üremeye yardımcı tedavi yöntemleri sertifikasına ve en az iki yıl deneyimine sahip olmak.

20. Tıpta uzmanlığını iç hastalıkları alanında almış olup gastroenteroloji alanında yan dal yapmış olmak ve hepatit-b tedavisinde kullanılan antiviral ilaçların etkisi üzerine çalışmaları olmak.

21. Tıpta uzmanlığını iç hastalıkları alanında almış olup endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları alanında yan dal yapmış olmak.

22. Tıpta uzmanlığını üroloji alanında almış olmak.

23. Tıpta uzmanlığını anesteziyoloji ve reanimasyon alanında almış olup karaciğer nakli konusunda deneyimi ve sertifikası olmak.

24. Tıpta uzmanlığını anesteziyoloji ve reanimasyon alanında almış olmak.

25. Tıpta uzmanlığı tıbbi patoloji alanında almış olup tiroid tümörleri üzerine çalışmaları olmak.

26. Tıpta uzmanlığını tıbbi patoloji alanında almış olmak.

27. Tıpta uzmanlığını nükleer tıp alanında almış olmak.

28. Tıpta uzmanlığını çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında almış olup çocuk nefrolojisi alanında yan dal yapmış olmak.

29. Tıpta uzmanlığını çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında almış olup çocuk göğüs alanında yan dal yapmış olmak.

30. Tıpta uzmanlığını çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında almış olup çocuk romatoloji alanında yan dal yapmış olmak.

31. Tıpta uzmanlığını çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında almış olup çocuk hematolojisi ve onkolojisi alanında yan dal yapmış olmak.

32. Tıpta uzmanlığını radyasyon onkolojisi alanında almış olmak.

33. Veteriner Fakültesi mezunu olup veterinerlik patolojisi alanında doktora yapmış olmak.

34. Veteriner Fakültesi mezunu olup veterinerlik zootekni alanında doktora yapmış olmak.

35. Doktorasını İngiliz dili eğitimi alanında yapmış olup 21. yüzyıl becerilerinin İngilizce eğitimindeki yeri üzerine çalışmaları olmak.

36. Doktorasını sosyal bilgiler eğitimi alanında yapmış olup sosyal bilgilerde sınıf dışı öğrenme ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlar üzerine çalışmaları olmak.

37. Doktorasını yakın çağ tarihi alanında almış olup İngiltere'nin doğu siyaseti üzerine çalışmaları olmak.

38. Doktorasını beden eğitimi ve spor anabilim dalında yapmış olup beden eğitimi ve sporda değerler eğitimi ve uzaktan eğitim üzerine çalışmaları olmak.

39. Doktorasını spor yöneticiliği veya spor yönetimi alanında yapmış olmak.

40. Doktorasını sivil havacılık yönetimi alanında almış olup havayolu pazarlaması ve tüketici davranışları üzerine çalışmaları olmak.

İlan olunur. 13900/1/1-1

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek veya Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

3-Özgeçmiş

4-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge

5-Öğrenim Belgelerinin aslı veya onaylı suretleri (e-devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerimde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır.)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir onaylı belge

7-Transkript (Lisans/Yüksek Lisans) (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)

8-ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içerisinde alınmış olup, kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

9-2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

11-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce bir kamu kurumunda çalışıp, ayrılmış olanlar için)

12-Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde alınmış olmalı)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Adaylar başvuru dilekçelerinde; başvurulan kadronun birimini, bölümünü, anabilim dalı/programını, unvanını, derecesini ve kendilerine ait iletişim bilgilerini açıkça belirteceklerdir.)

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

3-Özgeçmiş

4-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge

5-Öğrenim Belgelerinin aslı veya onaylı suretleri (e-devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerinde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır.)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir onaylı belge

7-Transkript (Lisans) (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)

8-ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içerisinde alınmış olup, kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

9-2 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi (Kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

11-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce bir kamu kurumunda çalışıp, ayrılmış olanlar için)

12-Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde alınmış olmalı)

NOTLAR:

1-Başvurular şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılacaktır.

2-Başvuru süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular kabul edilmeyecek ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

3-Başvuruda istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları, girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgili, hak talep edemeyecektir.

5-Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

6-Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca, 2547 sayılı Kanun'un 50-(d) maddesine göre yapılacaktır.

7- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8. Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan alınan hizmet belgesi veya durumu kanıtlayan onaylı bir yazı ile belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK Hizmet Dökümünün gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir. Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimi ile ilgili kurumdan alınacak onaylı belge kabul edilecektir.

9- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

AÇIKLAMALAR

1. Hukuk fakültesi lisans mezunu olup Avrupa birliği hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2. Hukuk fakültesi lisans mezunu olup iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

3. İlahiyat fakültesi lisans mezunu olup İslam hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

4. İlahiyat fakültesi lisans mezunu olup hadis alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

5. Gazetecilik lisans mezunu olup genel gazetecilik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

6. Mimarlık fakültesi lisans mezunu olup yapı bilgisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

7. İnşaat mühendisliği lisans mezunu olup hidrolik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

8. Elektrik elektronik mühendisliği lisans mezunu olup elektrik tesisleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

9. Veteriner fakültesi mezunu olup veterinerlik biyokimyası alanında doktora yapıyor olmak.

10. Veteriner fakültesi mezunu olup dölerme ve suni tohumlama alanında doktora yapıyor olmak.

11. Psikoloji lisans mezunu olup sosyal psikoloji alanında doktora yapıyor olmak.

12. Eczacılık fakültesi lisans mezunu olup analitik kimya alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

13. Ziraat fakültesi zootekni lisans mezunu olup zootekni anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

14. Ziraat fakültesi tarla bitkileri lisans mezunu olup tarla bitkileri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

15. Ziraat fakültesi tarım makineleri ve teknolojileri mühendisliği lisans mezunu olup tarım makineleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

16. Resim iş öğretmenliği lisans mezunu olup resim iş eğitimi alanında doktora yapıyor olmak.

17. Diş hekimliği fakültesi mezunu olmak.

18. Diş hekimliği fakültesi mezunu olmak.

19. Cerrahi hastalıklar hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak ve belgelemek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında en az iki yıl ders verme deneyimi olmak.

20. Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak.

21. Bahçe bitkileri alanında doktora yapmış olmak.

22. Bitkisel üretim ve teknolojileri lisans mezunu olup bitkisel üretim ve teknolojileri, tohum bilimi ve teknolojisi veya moleküler biyoloji ve genetik anabilim dallarının herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

23. Maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği veya inşaat mühendisliği lisans mezunu olup doğal yapı taşları teknolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

24. Lisans mezunu olup MEB usta öğreticilik (kuaför/berber) belgesine sahip olmak ve lisans eğitimi sonrası belgelemek kaydıyla saç bakımı ve güzellik hizmetleri alanında en az iki yıl deneyimi olmak.

25. İlahiyat fakültesi veya Arap dili ve edebiyatı bölümü lisans mezunu olup Arap dili ve belagati veya Arap dili eğitimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

26. Yüksek lisans ve doktorasını Türk dili ve edebiyatı anabilim dalında yapmış olup belgelemek kaydıyla yabancılara Türkçe öğretimi konusunda yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimi olmak.

27. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yapay zeka mühendisliği veya adli bilişim mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olup aynı alanların herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

28. Çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği veya sınıf öğretmenliği bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olup çocuk gelişimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 13900/2/1-1