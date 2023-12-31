Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Dr.ögr. üyesi kadroları için. Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.cdu.tr internet adresinde yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlilik belgesi ve yayın listesi ile birlikte Yönergemizin Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya 4 (dört) adet USB Bellek formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, ilgili birime;

Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi'ne. 2547 Sayılı Kanun, öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşullan ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yonergesi'ne eklenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.05.2023 tarihli Genel Kurul Kararı ile; "Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolannın Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" uyannea eğitim-öğretime başlamak ve eğitim-öğretimin devamı için gerekli asgari öğretim üyesi sayısına ulaşmak için ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuranlardan. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşullan ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesinde belirtilen puan ve diğer şartlan sağlayan aday olmaması durumunda. 2547 sayılı Kanunun 23. 24. vc 26 ncı maddelerindeki ve öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğindeki asgari koşullan sağlayanların jüri değerlendirmeleri geldikten sonra. Üniversite Yönetim Kurulu Karan ve Rektörün uygun görmesiyle atama işlemleri yapılabilir." hükmüne göre aşağıda belinden bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

İlana müracaat edecek adaylar ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- Yönergemizin ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil puanlarını gösterir belgeyi müracaat dosyasına ekleyeceklerdir.

- Herhangi bir kamu kuramunda çalışanların (daha önce çalışıp aynlmış dahi olsalar) çalıştığı kuruntundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

-Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kuralca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

-Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası (atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, başvuru dilekçesi Üniversitemizin http://pdb.mchmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 50 d Maddesi ve "öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

I - Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun. Birimi. Unvanı. Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no. e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 - özgeçmiş.

4 - Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

5 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

6 - Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

7 - ALES Belgesi

8 - Yabancı Dil Belgesi

9- Lisansüstü eğitim yaptığına dair belge (Araştırma Görevlisi için) (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

10 - Tecrübe durumunu gösterir belge (Öğretim Görevlisi için) (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

11 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

12 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Genel şartlar

MADDE 6 - (I) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) ALES'ten en az 70. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) ön değerlendirme \e nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4' lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin lOO'luk not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları karar verir.

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı bınmlennde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

(5) Yükseköğretim kuramları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şanlar koyamazlar.

(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şanının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

özel şartlar

Araştırma Görevlisi;

1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2) Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

Muafiyet

MADDE 14(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda. 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 31.12.2023

SON BAŞVURU TARİHİ : 15.01.2024

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 17.01.2024

GİRİŞ SINAV TARİHİ : 19.01.2024

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 22.01.2024

* Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

* Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılacak olup, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* Sonuçlar Üniversitemiz https: sonuc.mehmelakifedu.tr web adresinden açıklanacaktır. Duyurulur.