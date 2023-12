Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş), öğrenim durumlarını gösterir belgelerin onaylı sureti veya e-devlet çıktısı (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik) nüfiıs cüzdanı örneği ön yüzü, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı(e-Devlet), askerlik durum belgesi(e-Devlet), ilanın bir adet fotokopisi, ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na Doktor Öğretim Üyeleri ise ilgili birimlere ) şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (e-posta ile başvurular kabul edilmeyecektir).

1- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; yukarıdaki belgelere ilave olarak, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yaym listesini içeren 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; 6 takım yayın dosyalarım (taşınabilir bellek ile) başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

2- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yaym listesini içeren 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; 4 takım yayın dosyalarını (taşınabilir bellek ile) başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yaym listesini içeren I (bir) takımını fiziksel ortamda; 4 takım yayın dosyalarını (taşınabilir bellek ile) başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

USB içerikleri:

I İLAN | BİRİM | BÖLCM | ANABİLİMDAL1 | ÜNV.AJS pER.|ADEl| AÇIKLAMA

-Başvuru dilekçesi (imzalı),

-Özgeçmiş ve yayın listesi,

-Yabancı Dil Belgesi,

-Diplomalar,

-Doçentlik Belgesi,

-Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alman Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu,

-Tüm Bilimsel yayın, çalışma ve faaliyetler.

* Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmekledir.

* Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

* E-devlet üzerinden alınabilecek kare kodlu belgeler kabul edilecektir.

* Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvurulan geçersiz sayılacaktır.

* İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

* Yabancı Ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

* Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Başvuru Başlama Tarihi: 30.12.2023

Son Başvuru Tarihi : 15.01.2024

Duyurulur.

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanı alınacaktır.

A-) GENEL ŞARTLAR

I- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.

2- Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), Lisans Öğreniminden mezun olunan ya da Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda En Az 70 Puan almış olmak.

Araştırma Görevlisi Kadroları İçin İse; Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda (ALES)'den En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav Muhafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muhafıyet durumlarını kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

4- Adayların Transkriplerinin Ön Değerlendirme Nihai Değerlendirme Aşamalarında; Transkiriplerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş Değerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

5-Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda İlgili Yönetmeliğin 6. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri uygulanır.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

1- Öğretim Görevlisi kadrolarina başvuracak adaylardan en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

. Meslek yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartindan muaftır

2- Öğretini Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

3- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar;

. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının binncı günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

. Araştırma Görevlisi Kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/D maddesine göre atama yapılacaktır.

C-) SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi: 30.12.2023

Son Başvuru Tarihi: 15.01.2024 (Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 19.01.2024

Giriş Sınavı Tarihi: 24.01.2024

Giriş Sınav Saati: 14:00

Giriş Sınav Yeri: İlgili Birimlerde

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 26.01.2024

Başvuru Yeri: İlgili Birimler

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.siirt.edu.tr

E-) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvurdukları Bölüın/Anbilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, TC No'sunu, yazışına Adreslerini Telefon Numaralarını Belirten Form (https://pdb.siirt.cdu.tr/dctay/formlar/857540.html)

2- Özgeçmiş

3- Merkezi sınav (ALES) belgesi çıktısı

4- Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı aranmamaktadır)

5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri ( E-dcvlcttcn alman karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühür lü olacaktır)

6- İstenilen alanla ilgili halen yükseklisans ve/veya doktora, öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi.( e- devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir.)

7- İlgili yönetmelik gereği kadrolara ait istenilen alanla ilgili deneyimli olduğunu belgelendirmek (hizmet resmi kurumda ise hizmet belgesi ve üst yazı, özel sektörde ise sosyal güvenlik kurumundan alınacak pirim dokümanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak üst yazı)

8- İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

9- Askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48, maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)

10- Adli sicil kaydı.

11- Lisans transkripti Onaylı Sureti

F-) DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Posta'daki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkatte alınmaz.

2- Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.siirt.cdu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yap d m ayacaktır.

3-İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4- Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin

başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

6- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının yada istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

G -) MUAFİYET

1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek Yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

