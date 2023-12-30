Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerine 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular https://basvuru.marmara.edu.tr/personel adresi üzerinden istenen belgeler yüklenerek online olarak yapılacaktır.

AÇIKLAMALAR

Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'nun 48. maddesinin tüm şartlan taşıyor olmaları gerekmektedir.

-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir

-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans veya doktora öğrencisi olma şartı aranır Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir.

-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşım doldurmamış olmak gerekir.

-Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanutıu'mın 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

-İlan edilen kadrolara müracat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

-Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

-Özel Şartlarda başka bir puan şartı belirtilmcmcmiş ise; ALES'ten en az 70, Meslek Yüksekokulu kadrolarına yapılacak başvurular hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından ise en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. ALES puanının geçerlik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihinden itibaren 5 yıldır. Mezkur Yönetmelik'in 14.maddesinin 1 .fikrası uyarınca merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

-İdarenin uygun gördüğü taktirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

-İdare sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Aşağıda belirtilen internet adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ: 30.12.2023

SON BAŞVURU TARİHİ: 13.01.2024

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 24.01.2024

YAZILI SINAV GİRİŞ TARİHİ: 31.01.2024

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ : 30.01.2024-31.01.2024

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.02.2022

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ: https://pdb.marmara.edu.tr

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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerinin aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış almak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde https://basvuru.manTiara.edu.tr/personeladresi üzerinden enline olarak yapılacaktır. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde başvuru şartlarım sağladığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvurulan iptal edilecektir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlannda Yabancı Dil öğretimi vc Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvurulan dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.