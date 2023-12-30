Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 35 Engelli İşçi Alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

ENGELLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda görev yeri belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla İlkokul, İlköğretim ve Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunları için Noter Kurası ve Sözlü Sınav, Lisans ve Ön lisans mezunları için E-KPSS Puanı ve Sözlü Sınav yöntemiyle aşağıda yer alan tabloda dağlımı belirtildiği şekilde "Engelli Sürekli İşçi" alınacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adayların 02/01/2024 -08/01/2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

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TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) BAŞVURU ŞARTLARI İLE KURA VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

. Türk vatandaşı olmak.

. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.

. Erkek Adaylar için Askerlik ile ilişiği olmamak.

. İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.( Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)

. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

. Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru metninde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekir.

. Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. Birden fazla meslek koluna yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)

. Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması.

* Öğrenim durumu Önlisans ve Lisans mezuniyeti istenilen pozisyonlar için 2020 veya 2022 EKPSS puanı ve sözlü sınav esas alınarak belirlenecektir.

* İş talep başvurusunda bulunan adların listeleri Türkiye İş Kurumundan Üniversitemize gönderildikten sonra adayların başvurdukları meslek alanına ilişkin koşulları sağlayıp, sağlamadıklarının tespit edilmesi amacıyla adaylardan www.yyu.edu.tr adresinden koşullara ilişkin belge isteme duyurusu yapılacaktır. Belgelerini ilan koşullarına göre tam ve eksiksiz bir şekilde teslim edenlerin isim ve bilgileri kura işlemleri için notere gönderilecektir. Söz konusu ilan koşullarını sağlamayan adayların isim ve bilgileri kura çekimi için notere gönderilmeyecektir.

. Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 14/02/2024 Çarşamba günü saat 14.00'da yeri www.yyu.edu.tr adresinden duyurulacak Üniversitemiz kampüs yerleşkesinde katılımcıların huzurunda yapılacaktır. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri Üniversitemiz internet sitesinde duyurulacaktır. Kura sonucu belirlenen adaylar internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

. Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.

. Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır.

. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.yyu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 17 inci maddesi gereğince yapılacak sözlü sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

. Sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.

. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı yeteri sayıda yedek aday belirlenecektir.

. Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.yyu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

. Adaylar tarafından sözlü sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca değerlendirilmek üzere Personel Daire Başkanlığı nezdinde yazılı olarak itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks e-posta vs. diğer yollarla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Dilekçesini posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

. Sözlü sınavında başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırma sonucunun müspet olması gerekmektedir.

. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.

. Sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi internet sayfasında (www.yyu.edu.tr) duyurulacaktır. Adayların söz konusu belgeler ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ilanı her aşamasında iptal etme hakkına sahiptir.

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 02/01/2024 -08/01/2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

C) SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

. Engellilik durumunun en az yüzde kırk olduğunu gösterir sağlık raporu belgesi

. İlanın yayımlandığı tarihten önce VAN il sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair Nüfus Müdürlüklerinden yada e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu yerleşim yeri belgesi.

. Öğrenim Belgesi (barkotlu e-Devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin onaylı bir sureti )

. EKPSS koşulu istenilen kadrolarda sonuç belgesinin internet çıktısı. Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir, yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

. İstenilen Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika, meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesinin aslı yada "aslı gibidir" onaylı sureti.

. İstenilen Mesleki tecrübeye ilişkin görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve meslek kodunu belirten Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı hizmet döküm cetveli.

. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığına dair yazı.

. Adli Sicil Kaydı (Aslı yada barkotlu e-Devlet çıktısı)

. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Aslı yada barkotlu e-devlet çıktısı)

. 2 Adet Fotoğraf

D) ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

. Sözlü sınav sonucunda başarılı olup göreve başlatılacak adaylar Üniversitemiz internet adresinde (http://www.yyu.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

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