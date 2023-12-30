Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca; Üniversitemiz birimlerine Öğretim Elemanları alınacaktır.

Genel Şartlar

-Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda kullanılacak ALES puan türleri ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun 23.08.2017 tarihli kararı https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde yer almaktadır.

Genel Açıklamalar

1- Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

2- Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkanı vardır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve öğrenim belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

4 -İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

5 -İdare ilanda, ilan ve sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6-Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

Başvuruda İstenen Belgeler

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde yer alan başvuru dilekçesini doldurarak ekinde;

- Özgeçmiş

- ALES sınav sonuç belgesi (Geçerliliği devam eden)

- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

- Diploma veya e-Devlet kapısından alınan barkodlu öğrenim belgesi; ©Lisans ©Yüksek Lisans ©Doktora

- İlan edilen kadroya bağlı olarak öğrenci belgesi (e-Devlet barkodlu öğrenci belgesi geçerlidir.)

- Lisans ve Lisansüstü Eğitim Transkripti (e-Devlet barkodlu belge geçerlidir.)

- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

- Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet kapısından alınan belge geçerlidir.)

- Onaylı hizmet belgesi veya e-Devlet Kapısı HİTAP programından alınan hizmet belgesi. (Kamu kurumunda görev yapan/görev yapmış olan adaylar için)

- Onaylı Çalışma Belgesi ve SGK kaydı (Tecrübe şartı bulunan kadrolar için)

- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Çıktısı)

* Başvuru için gerekli tüm belgeler zarf içinde Başvuru Zarfı Kapak Formunu (https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinden temin edilebilir) zarfın üstüne yapıştırarak, ilanda belirtilen ilgili birime (Dekanlık/Müdürlük/Rektörlük) şahsen veya posta ile başvurabileceklerdir.

* Postadaki gecikmelerden, yanlış birime başvurulardan ve eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

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