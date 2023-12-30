Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüdedir.

Başvurular Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Akademik Yükseltilme, İlk Atanma ve Yeniden Atanma Ölçütlerine göre yapılacaktır.

Öğretim Üyesi kadro ilanlarına ait başvuru dilekçesi, MSGSÜ Akademik Yükseltilme, İlk Atanma ve Yeniden Atanma Ölçütleri Beyan Formu ve diğer belgeler https://msgsu.edu.tr/universite/daire-baskanliklari/personel-daire-baskanligi/ internet adresinde yer almaktadır.

Yurtdışmdan alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihinden itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ilanda belirtilen Fakülteye/Konservatuvara şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını USB Flash Bellek olarak teslim etmelidir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Duyurulur.

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