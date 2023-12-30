İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 36 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 ocak 2024
Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 30 Aralık 2023 00:50, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 01:44
T.C.
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu'nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafindan onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.