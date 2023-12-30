İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

T.C.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu'nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafindan onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

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