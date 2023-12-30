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İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 ocak 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 30 Aralık 2023 00:25, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 01:27
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İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTE) REKTÖRLÜĞÜ'NDEN ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI (2023/3)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

İlan, başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmelere Üniversitemizin www.iste.edu.tradresinden ulaşılabilir.

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