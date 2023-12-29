Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 4 uzman yardımcısı alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: MADEN VE PETROL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, genel idare hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere; aşağıda belirtilen bölümlerden ve KPSS puan türlerinden sözlü giriş , sınavı ile toplam 10 Maden ve Petrol Uzman Yardımcısı alınacaktır.

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1) BAŞVURU ŞARTLARI

Maden ve petrol uzman yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar

aranır:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.

- Giriş Sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) yukarıda belirlenen puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

2) SINAVA BAŞVURU

Adaylar, başvurularını 08/01/2024-14/01/2024 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvuruda mezuniyet bilgisi, KPSS puanı, adli sicil kaydı, askerlik durum bilgisi gibi veriler e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, başvuru sırasında güncel bilgilerini (onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesi gibi) sisteme yükleyeceklerdir.

Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumları mezunlarından, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile birlikte denklik belgesini de sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların, ayrıca fotoğraflı ve detaylı özgeçmişini başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

3) GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavı, 4 Mart 2024 Pazartesi - 8 Mart 2024 Cuma tarihleri arasında Genel Müdürlük hizmet binası, Mevlana Bulvarı No: 76 Beştepe Yenimahalle / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların; listesi, sınav tarihi ve saatleri, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün "www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylar, ayrıca ilgili bilgilere Kariyer Kapısı internet adresinden ulaşabilecektir.

4) GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

- Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

- Sözlü sınavda adayların;

a- Lisans eğitimine ait mesleki bilgi düzeyleri ile Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin; 3213 sayılı Maden Kanunu, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat,

b- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d- Genel yetenek ve genel kültürü,

e- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

5) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

- Adayların KPSS puanı ile sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması yarışma sınavı nihai notunu teşkil eder. Sınav komisyonu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.

- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

- Giriş sınavında başarılı olan adaylar, "www.mapeg.gov.tr" internet adresi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulur.

- Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.

- Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç bir yıl) geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6) DİĞER HUSUSLAR

- Asil listede yer alanlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların, atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

- Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere başarı puanı sıralamasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

- Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Genel Müdürlüğü yanıltan, kamu görevlisi ise durumu çalıştıkları kuruma bildirilir.

- Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı/kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir

7) İTİRAZ

- Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun Genel Müdürlüğün "www.mapeg.gov.tr" internet adresinde duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yapacaklardır.

- T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe ile yapılan başvurular ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

8) BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Genel Müdürlük web sayfasından (www.mapeg.gov.tr) veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığından (Mevlana Bulvarı No:76 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA) temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:

0 (312) 212 80 00 / 5808 - 5809

İlan olunur.

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