Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversileınizin aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve /Vraşlımıa görevlisi abnacaktır,

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunulnım48, maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4 Tük ve 5'lik not sistemlerinin lOO'liik not sistemine eşdeğerliliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kutulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

5- Araştırma Görevlisi kadrolanna başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların lisansüstü azami eğitim süresini aşmamış olması gerekmektedir.

6- Araştırma Görevlisi kadrolanna 2547 sayılı Kanun'un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.

9- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır

10- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatla yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu (aıafuıdaıı belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlanın taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden Gazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvıuulan ıplal edilecektir.

3- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelenil asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alnunayacaktn'.

4- Yıırtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kumlu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

5- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretini görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi ...vb.) başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.

6- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında iptal etme hakkını saklı nıtar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Öğretim Görevlisi vc Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler

1-Başvuru Formu. (http:/,'www.sbıı.edu.tr/ adresinden temin edilebilir.)

2-Akademik Özgeçmiş.

3-Nüfiıs cüzdanı fotokopisi.

4-Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf.

5-ALES ve Yabaııcı Dil Sonuç Belgesi.

6-Doktora / Lisans.' Yüksek Lisans mezuniyet belgeleri (F.-devlet'ten alınabilir) veya Denklik Belgesi (Noter onaylı)

7-Lisans / Yüksekokul Transknpt belgesi. (Aslını ibraz etmek şartıyla fotokopisi)

8-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi.

9-Alaımıda İş Tecrübe Belgesi. (SCrK belgesi ile birlikte ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)

10-Hizmet Belgesi (Halen bil kamu kunıınunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)

İlanla ilgili aynntıh bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.lr/ adresinden veya 0216 418 96 16 nıunarah telefondan ulaşılabilir.

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