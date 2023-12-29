Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden;

* Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 7 (yedi) adet salt okunur USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 (beş) adet salt okunur USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/16567adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 (beş) adet salt okunur USB ile ilgili birimlere (Dekanlık/Müdürlük) şahsen başvuracaklardır.

Genel Açıklamalar;

1) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve öğrenim belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

2) Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

3) Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkanı vardır.

4) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5) 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen, %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

6) Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

8) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

9) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

10) İdare ilanda, ilan ve sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

** Adayların salt okunur USB'ye bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayınlar dosyasının yanı sıra; Başvuru Formunu, Puanlama Tablosunu, Özgeçmişini ve Öğrenim Belgelerini onaylı bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir.

***155101 nolu kadro, Uşak İdare Mahkemesinin 17.11.2023 tarih ve Esas No:2022/787 kararı gereği ilan edilmiştir.

****Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15. (on beşinci) gün mesai bitimine kadardır. Son başvuru tarihinin hafta sonu ve/veya resmi tatil günü olması halinde, takip eden ilk iş günü mesai bitimi son başvuru tarihi olarak değerlendirilecektir.

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Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden;

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca; Üniversitemiz birimlerine Öğretim Elemanları alınacaktır.

Genel Şartlar

1-Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında yapılacak olup, Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği "Azami Öğrenim Sürelerini" doldurmamış olması gerekmektedir. Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi kadrosuna atananlarda "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" uygulanacaktır.

2-Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda kullanılacak ALES puan türleri ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun 23.08.2017 tarihli kararı https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde yer almaktadır.

Genel Açıklamalar

1- Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

2-Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkanı vardır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve öğrenim belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

4-İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

5-İdare ilanda, ilan ve sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6-Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

Başvuruda İstenen Belgeler

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde yer alan başvuru dilekçesini doldurarak ekinde;

- Özgeçmiş

- ALES sınav sonuç belgesi (Geçerliliği devam eden)

- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

- Diploma veya e-Devlet kapısından alınan barkodlu öğrenim belgesi; ® Lisans ©Yüksek Lisans ©Doktora

- İlan edilen kadroya bağlı olarak öğrenci belgesi (e -Devlet barkodlu öğrenci belgesi geçerlidir.) - Lisans ve Lisansüstü Eğitim Transkripti (e- Devlet barkodlu belge geçerlidir.)

- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

- Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet kapısından alınan belge geçerlidir.)

- Onaylı hizmet belgesi veya e-devlet Kapısı HİTAP programından alınan hizmet belgesi. (Kamu kurumunda görev yapan/görev yapmış olan adaylar için)

- Onaylı Çalışma Belgesi ve SGK kaydı (Tecrübe şartı bulunan kadrolar için)

- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Çıktısı)

* Başvuru için gerekli tüm belgeler zarf içinde Başvuru Zarfı Kapak Formunu (https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinden temin edilebilir) zarfın üstüne yapıştırarak, ilanda belirtilen ilgili birime (Dekanlık/Müdürlük/Rektörlük) şahsen veya posta ile başvurabileceklerdir.

* Postadaki gecikmelerden, yanlış birime başvurulardan ve eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.