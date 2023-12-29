İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim), Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU EVRAKI

1. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu (https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/personel-daire-baskanligi-formlar/pdb-formlari )

2. T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

3. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) formatlı Özgeçmiş

4. ALES Sonuç Belgesi

5. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf

6. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi)

7. Askerlik Durum Belgesi (*)

8. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Uzmanlık Belgesi (*)

9. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğini gösterir belge (*)

10. Lisans Transkript Belgesi (*)

11. Adli Sicil Kaydı Belgesi (*)

12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (*)

13. Lisansüstü eğitim gördüğüne dair Öğrenci Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı) (*)

14. Deneyim, Sertifika ve/veya istenilen kurum onaylı diğer belgeler (ilan edilen kadroya bağlı)

(*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

Başvurular şahsen veya posta yolu ile ilgili birimlere yapılacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ: 29.12.2023

SON BAŞVURU TARİHİ : 12.01.2024

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 17.01.2024

GİRİŞ SINAVI TARİHİ: 19.01.2024

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 23.01.2024

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunan adayların başvurusu kabul edilmez.

3) İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.

4) İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5) İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.

6) Sınavın kazanılması durumunda atanmaya hak kazanan adayın belgelerinin (diplomalar, transkript vb.) asıllarının Resmi Kurum Onaylı (ASLI GİBİDİR) veya noter onaylı nüshalarını teslim etmesi zorunludur.

7) Sınavlar aynı saatte olacağından, ilgili birimde birden fazla kadro ilanı olması durumunda adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekir. Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları değerlendirme dışı kalacaktır.

8) İlan şartı taşıyan kadrolarda adaylar, şartta belirtilen çalışmaları belgelemek zorundadır. Araştırma Görevlisi kadro ilanına başvuran adayların, ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar ilan özel şartını taşımaları, atama işlemleri gerçekleşirken de lisansüstü öğrencilik durumunun devam etmesi gerekir.

9) Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, başvuru yapılan birim internet sayfasında duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

10) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran adayın koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda, ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kişi hiçbir hak talep edemeyecektir.

11) Rektörlük, uygun gördüğü takdirde ilanı her aşamada tamamen veya kısmen iptal edebilir.

12) İlanımıza http://www.iuc.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda ismi yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri" uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların;

a) Aşağıda belirtilen Başvuru Evrakı ile birlikte tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında hazırlanmış Profesör (*)(**) kadrosu için 7 (yedi); Doçent (**) kadrosu için 5 (beş); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet taşınabilir bellek ve, b) Başvuru Evrakından oluşan 1 (bir) takım çıktı,

ile birlikte şahsen başvuruda bulunması gerekir. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birimin Dekanlığına ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapılacaktır.

(*) Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eserini, Kadroya Başvuru Dilekçesinde, Yayın Listesinde ve Özgeçmişinde özellikle belirtmesi gerekir.

(**) Profesör veya Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, "Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi" ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında ayrıca teslim etmesi gerekir. Doçentlik Sözlü Sınavına girmiş ve başarı belgesi bulunan adayların ise Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından alınan karekodlu "Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi" ni ayrıca teslim etmesi gerekir.

Bellekte bulunan verilere ilişkin çıktı veya dosya hazırlanmayacak olup yalnızca Başvuru Evrakından 1 (bir) takım çıktı getirilecektir.

BAŞVURU EVRAKI:

1. Kadroya Başvuru Dilekçesi

2. Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu

3. T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

4. Yayın Listesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Formatlı Özgeçmiş

5. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları, Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (***)

6. Adli Sicil Kaydı Belgesi (***)

7. Askerlik Durum Belgesi (***)

8. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (***)

9. İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa sertifika, yeterlilik belgesi, iş deneyimi ve/veya yurtdışı deneyimine ilişkin belge ve benzeri diğer belgeler (***)

10.Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

11.Aday Akademik Değerlendirme Formu (Üniversitemizin Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri'ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu)

12.Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrosuna başvuran adaylar için geçerlidir. A4 boyutlu 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.)

(***) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1) Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına daha önce Profesör ünvanı almış adaylar başvuramaz.

2) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunan adayların başvurusu kabul edilmez.

3) Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan "Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Formlar" sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/personel-daire-baskanligi-formlar/pdb-formlari web adresinden erişim sağlanabilir.

4) Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5) İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

6) Adayların Aday Akademik Değerlendirme Formunda puanladığı tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerinin kanıtlayıcı dokümanlarını PDF formatında taşınabilir bellek içerisinde teslim etmesi gerekir.

7) İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.

8) İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.

9) Müracaatlar şahsen yapılacak olup posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

10) "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri"ne www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Mevzuat sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterler web adresinden erişim sağlanabilir.

11) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın ataması yapılmayacaktır. Başvuran adayın koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyecektir.

12) Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, YÖK Başkanlığı'nın 07.04.2023 tarihli, 25771 sayılı yazısıyla bildirilen ve 05.04.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen atama izni ile YÖK Başkanlığı'nın 22.11.2023 tarihli, 77940 sayılı yazısıyla bildirilen ve 08.11.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen ilave atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup atama izinleri kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

13) Rektörlük, uygun gördüğü takdirde ilanı her aşamada tamamen veya kısmen iptal edebilir.

14) İlanımıza http://www.iuc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.