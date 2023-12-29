Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

T.C.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Başvuru Tarihleri: 29.12.2023 - 19.01.2024 tarihleri arası (Mesai saatleri içinde)

BAŞVURU ŞARTLARI:

- Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- Başvurular şahsen yapılacak olup kargo, posta vb. şeklinde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

- Doçent kadrosuna Profesör unvanını alanlar, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna Profesör ve Doçent unvanını alanlar başvuramazlar.

- Eksik evrakla veya Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne uygun hazırlanmamış dosya ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Diğer Kamu Kurumlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan Kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.

- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

- İdarenin uygun görmesi halinde her aşamada ilanın tamamı veya bir bölümü iptal edilebilir.

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Formu ilgili kadro için word olarak hazırlanacaktır. (Word halinde yayınların puanlama kısımları açıklamalı olarak belirtilecek olup yayın dosyasında da bu puanlamaya dair etiketlemeler yapılacaktır.)

- Tıp Fakültesi ilanlarında "Özel Şartlar" alanında istenilmesi halinde eğitim ve tecrübe durumlarının belgelendirilmesi gerekmektedir.

- Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunun 28.09.2023 tarihli toplantısında alınan karar ile değiştirildiğinden bu Öğretim Üyesi ilanımız içerisinde Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuran adaylar yeni Yönergemize göre başvuru yapacaklardır.

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

BAŞVURU BELGELERİ:

1- Müracaat formu

2- Öğrenim belgeleri (Diplomaların asıllarını yanlarında getiren adayların aslı gibidir onayı başvurulan birim tarafından yapılacaktır. Yurt dışından alınan Doktora belgesinin Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir).

3- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavlarının birisinden, Profesör ve Doçent adayları için en az 65, Doktor Öğretim Üyesi adayları için ise en az 55 puan aldığına ilişkin belge veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Adli sicil kaydı (e-Devlet'ten alınabilir.)

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet'ten alınabilir.) (Askerlik hizmetini Er/Erbaş/Yedek Subay olarak yapmış olanların Askerlik başlama ve bitiş tarihlerini gösterir Terhis Belgesi.)

6- Öz geçmiş (YÖK EK-4 formatında veya YÖKSİS Öz geçmiş)

7- Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan kurumundan alınmış onaylı ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu (HİTAP) Hizmet Belgesi.

8- Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( Ön yüzü)

9- Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık.)

10- Akademik çalışmalarını gösterir yayın listesi

11- Atanma Formu (Profesörlük, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliğine Atanma Formu)

12- "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca hazırlanan "Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni" ve "Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni"

Dosya hazırlamada dikkat edilecek hususlar;

-Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrosu başvurusu için "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Atama-Yükseltme ve Sözleşme Yenilemede Kullanılacak Dosya Hazırlama Yönergesi"ne uygun şekilde hazırlanan 1 (bir) takım fiziki dosya ve fiziki dosyanın aynısını içeren 4 (dört) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosya,

-Profesör kadrosu başvurusu için "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Atama-Yükseltme ve Sözleşme Yenilemede Kullanılacak Dosya Hazırlama Yönergesi"ne uygun şekilde hazırlanan 1 (bir) takım fiziki dosya ve fiziki dosyanın aynısını içeren 6 (altı) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosya. (Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime teslim edilecektir.)

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Açıktan Atama:

Aktif olarak kamu kurumunda kadrolu olarak görev yapmayanlar bu seçeneğe göre atanacaklardır.

Atanmaya hak kazananlardan istenecek belgeler şunlardır.

- Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun aslı. [Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri veya Özel Hastanelerden (tam teşekküllü hastanelerden) alınmış yeni tarihli heyet raporu]

- Ortaöğrenimde Hazırlık Sınıfı okundu ise bunu gösteren diploma veya okuldan alınabilecek ıslak imzalı belge.

- Hizmet Belgesi (Daha önce kamuda kadrolu olarak görev yapmakta iken herhangi bir sebeple ayrılanlar en son çalıştığı kamu kurumundan veya E-Devlet üzerinden HİTAP ibareli alınacak)

Naklen Atama:

Üniversitemizde veya başka bir kamu kuruluşunda kadrolu olarak çalışanlar ve nakil yolu ile atanmak isteyenler bu seçeneğe göre atanacaklardır.

Atanmaya hak kazananlardan istenecek belgeler şunlardır.

- Hizmet Belgesi (Aktif olarak görev yapılan kamu kurumundan veya E-Devlet üzerinden "HİTAP" ibareli alınacak onaylı belge.)

Ayrıntılı bilgi ve belgelere www.bilecik.edu.tradresinden ulaşılacaktır.

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T.C.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanı alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve belgelere www.bilecik.edu.tradresinden ulaşılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

1- Öz geçmiş (YÖK EK-4 formatında) ve Müracaat Formu (Üniversitemizin http://www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınarak imzalanıp doldurulacaktır.)

2- Nüfus cüzdanı (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı) fotokopisi (Sadece ön yüz)

3- Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık)

4- Öğrenim belgeleri

5- İstenilen öğrenim durumlarına ait transkript belgeleri

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi ( e-Devlet'ten alınabilir.) (Askerlik hizmetini Er/Erbaş/Yedek Subay olarak yapmış olanların Askerlik başlama ve bitiş tarihlerini gösterir Terhis Belgesi.)

7- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge

8- Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan kurumundan alınmış onaylı ya da E-Devlet üzerinden alınan karekodlu HİTAP hizmet belgesi

9- ALES Sonuç Belgesi

10- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi

11- İlgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yaptığına dair Öğrenci Belgesi. (Tezli yüksek lisans ve doktora programının ilgili ana bilim dalı ile ilişkisini gösteren belge. Transkript veya öğrenci belgesinde istenilen ana bilim dalının yazılı olması gerekmektedir.)

12- Adayın ilan edilen alanla ilgili istenilen sertifikalarının ve deneyiminin en az Lisans mezuniyeti sonrası olması (Yüksek lisans ve doktora sonrası da istenilebilir.) ve bunu hem çalıştığı Kurum/Kuruluşlardan alacakları onaylı belge hem de çalıştıkları dönemi gösterir SGK Hizmet Döküm Belgesi (Barkodlu) ile belgelendirmesi şarttır. (Kamu Kurumlarındaki ders verme tecrübelerinde Kamu Kurumlarından alınacak belgeler kabul edilecektir.) İlanda belirtilen iş deneyimlerinin ve istenilen sertifikaların ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir.

13- Yüksek lisans veya doktora öğrencilik durumu olan/mezun olan ve "Alanında" ibaresi ile ilan şartı istenilen adayların alanını gösterir onaylı belgeyi (Transkript, Öğrenci Belgesi,Ana Bilim Dalı Başkanlığı yazısı veya tez konusu yazısı.) ibraz etmeleri gerekmektedir.

14- E-Devlet'ten alınan belgerin karekodlu olması gerekmektedir.

15- "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca hazırlanan "Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni" ve "Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni"

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. (Ales Puan türleri ilgili birimlerin web sayfalarında duyuru olarak yayımlanmıştır.)

3- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelik'te belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5-Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarının lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında not döküm belgesinde (Transkript) hem 4'lük hem de 100'lük not yazılı olan adayların not döküm belgesinde bulunan

100'lük notu değil Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları" dönüşüm tablosundaki notlar kullanılır.

6- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için; sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

7- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında lisans sonrası en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

8- Öncelikli alanlarda ilan edilen Araştırma Görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

9- Öğretim Üyesi dışındaki Diğer Öğretim Elemanı kadrolarının alım süreçlerinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında kullanılacak olan Ales puan türleri ilgili birimlerimizin resmi web sayfasında duyurulmuştur.

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

AÇIKLAMALAR: 1-Üniversitemiz resmi web sayfasında yayımlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

2- Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir. Birden çok kadroya müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- Başvuru sırasında askerlik belgesi, diplomalar ve öğrenci belgelerinin karekodlu E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

4- Atanmaya hak kazanıldığında adayların diplomalarının ve transkript belgelerinin karekodlu E-Devlet çıktısını, aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.(Adayların belgelerin asıllarını getirmeleri durumunda onaylama işlemi Kurumumuz tarafından yapılacaktır.)

5- Başvurular şahsen, elden veya posta yolu ile yapılacak olup İnternet aracılığı ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda yer alan başvuru yerine ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

7- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun ya da başvuru yapan adayların başvuru koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması halinde bu kişilerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

8- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

9- Diğer Kamu Kurumlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan Kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.

10- Başvuru belgelerinin kontrolü hiçbir şekilde yapılmayacak olup aday tarafından iletilen bütün belgeler dikkate alınacaktır. Belgelerin eksik, yanlış veya hatalı olması sorumluluğu tamamen adaya aittir. İlan edilen kadronun başvuru yeri, adresi dışında veya Üniversitemizin farklı bir birimine gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

11- "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca yayımlanan Ön Değerlendirme sıralaması adayların Giriş Sınavına katılmaya hak kazanıp/kazanamadığını belirler. Nihai Değerlendirmede ise adayların Giriş Sınavında alacağı puan ve diğer puan kriterleri (Ales Puanı, Lisans Mezuniyet Notu, Giriş Sınav Notu, Dil Puanı Notu) ilgili Yönetmelik'te belirtilen yüzdelik dilimleri dikkate alınarak hesaplanarak adayın atanmaya hak kazanıp/kazanmadığı belirlenir.

12- Araştırma Görevlileri, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca istihdam edilecek olup yapılacak atamalarda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde geçen azami öğrenim süreleri dikkate alınacaktır. (Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35. maddesinin 8. fıkrası uyarınca ek süre (afet ve salgınlarda tez aşamasında) alan adayların eğitim gördükleri Enstitülerden aldıkları yeni azami sürelerini gösteren belge ile başvuru yapmaları gerekmektedir.)