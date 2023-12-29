Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi

| A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT İLAN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 23 ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet Flash Bellek ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2) Eğitim Dili Yabancı Dil Olan Birimlerde Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavları İle Eş Değerliği Kabul Edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından İlgili Eğitim Dilinden Asgari 85 (Seksen Beş) Puan Almış Olma Şartı Aranır.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet Flash Bellek ekleyerek ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

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B) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN_____________________________________________________________________________________________

10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin'' ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR________________________________________________________________________________________________________________

1- Adayların 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim tarafından kabül edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın muadili bir puan almış olmak gerekir.

3- Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması gerekir.

6- Araştırma Görevlisi atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre yapılacaktır.

7- Devlet Yükseköğretim Kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

8-Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurularda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak şartı aranmaktadır.

9- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen öğretim görevlisi kadroları yabancı dil şartından muaftır.

10- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

11- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

| BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro ünvanı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe. (Dilekçe örneğine üniversitemizin web sayfasında ulaşabilirsiniz).

2.Özgeçmiş.

3. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi. ( Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıl geçerlidir).

4. Lisans Diploması veya geçici mezuniyet belgesi.(Yurtdışından alınmış diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge). (E-devletten alınan kare kodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır).

5. Yabancı dil sınavı (KPDS, ÜDS, YÖKDİL, YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav) belgesi fotokopisi.

6. Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak şartıyla çıkan ilanlarda, Yüksek Lisans veya Doktora diploması fotokopisi. (Aslı veya Onaylı Örneği).

7. Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartıyla çıkan ilanlarda öğrenci belgesi.

8. Lisans transkripti (Aslı veya Onaylı Örneği).

9. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

10. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

11. Hizmet belgesi (Daha önce kamuda, Özelde SSK veya Bağ-Kur da çalışmışlığı varsa).

12. 2 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş).

13. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.