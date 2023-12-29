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Karadeniz Teknik Üniversitesi 10 sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ocak 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 29 Aralık 2023 00:45, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 03:10
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Karadeniz Teknik Üniversitesi 10 sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Merkez Teşkilatı bünyesinde, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın "Ortaöğretim" 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön lisans 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP93); "Lisans" 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır Başvuru Tarihleri: 29.12.2023-12.01.2024

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