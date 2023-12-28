Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Univcnıilcmiz. birimlerine 2547 sayılı Kanuıı'un ilgili maddeleri vc 09.11.2018 tarihli Resini (iazclc'dc yayıınlaııaıak yürürlüğe giren "Öğretim üyesi Dışındaki Öğretim

Elemanı Kudrul arma Yupılucuk Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul vc Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öncelikli

alanlarda Araştırma Görevlisi alınacaktır

Başvuru başlangıç tarihi: 28.12.2023

Son başvuru tarihi: 12.01.2024

On değerlendirme açıklama tarihi: 22.01.2024

Giriş sınavı tarihi: 25.01.2024

Sonuç açıklama tarihi: 30.01.2024

Sonuçların açıklanacağı internrt sitesi: www.deii.edu.tr

Baş s uıuda bulunacaklaıın ilanda belirtilen başsuıu başlangıç tarihi ile sun başvuru tarihi atasında ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

tlan edilen Araştırma Görevlisi kadrosuna atamalar 2547 sayılı Kanun'ıın 50/d maddesine göre yapılacaktır

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

ALES'ten en az 70. Yükseköğretim Kurulu tarafıudau kabul edileu merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir smavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme vc nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

ÖZEL ŞARTLAR

Devlet yükseköğretim kurumlumun aıuştııınu görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

Aıaştırınu Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınasın yapıldığı yılın uçak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını duldurmanuş olmak gerekir.

MI'AFİ YE I

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarma atanacak utanlarda, yükseköğretim kurutnlannda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe

Özgeçmiş

öğrenim belgesi

Iranskript

YDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğeriığı kabul edilen bir yabancı dil sınavından almış oldukları puanı belirten belge

ALES belgesi

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yaba iki ülkelerden alınan diplomalarm denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT; (*) bulunan anabılim dallarında İngilizceden üniversitemiz Senatosu kuran uyannea yabancı dilden en az 80 puan almış olmak şartı aranacaktır.

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