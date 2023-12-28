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Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 11 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 28 Aralık 2023 04:40, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 05:42
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Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanumı'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinim ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Üyesi" alınacaktır.

Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynaklan Direktörlüğii'ne şahsen'posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan Başlama Tarihi: 28.12.2023

İlan Bitiş Tarihi: 11.01.2024

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI

* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu

* Öğretim Üyeliği Kadtolaıına ilişkin Başvuru Bilgileri

* Özgeçmiş (YOK Formalında)

* Nüfus Cüzdan Surcti/Fotokopisi

* Fotoğraf (2 Adet)

* Lisans / Y Lisans / Doktora Hclgcsi. Doçentlik Belgesi Örnekleri (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)

* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazılan (Varsa). Yurt dışından alınan diploma var ise. Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)

* Bilimsel Çalışma vc Yayınlarını Kapsayan. Profesör İçin: ( (Altı) takım dosya (6 CD olarak). Doçent «c Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya ( t CD olarak)

* KPDS/YDS veya Eşdeğeıliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge ( Eğitim dili İngilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa)

* Akademik Personel Aydınlatma Metni

.Akademik Personel Adayı Açık Kıza Metni

*Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

*Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderileli başvurular dikkate alınmayacaktır.

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kaınmu'iMin Ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelimin İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı* Alınacaktır. Başvurular. belirtilen süreler içerisinde. Üniversitemiz İnsan Kaynaklan Direktöıiüğü'ue şahseırposta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

* Başvuru Dilekçesi ve Formu

' YBk Fımnatnıdn Özgeçmiş

" Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

" 2 adet Fotoğraf

* ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı

" Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya Internet Çıktısı

"Diploma Örnekleri ve i ranskript Örneği (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)

* Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı

" Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığım gösterir belge (Noter Onaylı) "Akademik Personel Aydınlatma Metni

"Akademik Personel Aday't Açık Rıza Metni

"Evrak Teslim ve Tesellüm Forum

"Eksik belge ile yapılan, sitesi içinde yapılmayan veya imzasız gönderileli başvurular dikkate alınmayacaktır.

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