Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Fakültelerinde ve Enstitülerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları" uyarınca Profesör, Doçent (devamlı statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurmaları duyurulur.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

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a) Doktora derecesini Endüstri Mühendisliği alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Mühendislik alanında ilk 250'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde veri bilimi ve istatistik alanlarında kuramsal ve uygulamalı yayınları olmak.

b) Doktorasını Hukuk alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Hukuk alanında ilk 100'de yer alan üniversitelerden almış olmak; AB fikri mülkiyet sahasında Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esaslarının başlıca eser tanımına uygun yayını olmak.

c) Doktora derecesini Fizik alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Fizik alanında ilk 250'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Doçentlik unvanını Yönetim Bilişim Sistemleri alanında almış olmak ve istatistiksel sosyal ağ analizi, sosyal ağ korelasyonları, stokastik blok modelleri uygulamaları alanlarında yayınları olmak.

d) Doktora derecesini Eğitim Bilimleri veya ilgili bir alanda almış olmak; SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde sınıf içi etkileşim ve öğretmen davranışı konularında yayını olmak.

e) Doktora derecesini bir Biyomühendislik alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Mühendislik alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; temel ve spektroskopik manyetik rezonans görüntüleme alanlarında uzmanlığı olmak ve nörogörüntüleme alanında yayınları olmak.

f) Doktora derecesini Deprem Mühendisliği alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Mühendislik alanında ilk 300'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak ve SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde deprem ve tsunami risk ve kayıp tahmin modellemesi, deprem etkileri altında yapısal davranış ve kırılganlık analizleri alanında yayınları olmak.