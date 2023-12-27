İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin muhtelif birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Akademik Personel Başvuru Dilekçesi (http://www.pdb.itu.edu.tr/matbu-evrak adresinden temin edilebilir.)

2. ALES Belgesi (En az 70 puan ve üzeri)

3. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. Yönetmelikte "...yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler." hükmü uyarınca; Üniversitemiz Senatosunun 15.11.2018 tarihli senatosunda alınan karar uyarınca; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Konservatuvarın Anasanat dallarına başvuracak öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi için 55 ilandaki diğer araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları için en az 65 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

4. Özgeçmiş

5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6. Fotoğraf (1 adet)

7. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi mezuniyet belgesi ile yurt dışından alınan diplomaların denklik belgeleri (Resmi Kurumlarca aslı gibidir, noter onaylı veya e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

8. Lisans Transkripti (Resmi Kurumlarca aslı gibidir, noter onaylı veya e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

9. Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için) (e-Devletten alınan belgeler de geçerlidir.)

10. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar ile tecrübe gösterir belge (İlanda tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

11. Erkek Adaylar için Askerlik terhis, tecil veya muafiyet belgesi (e-Devletten alınan belgeler de geçerlidir.)

12. Adli Sicil Kaydı belgesi (e-Devletden alınan belgeler de geçerlidir.)

Başvurular; kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup, postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylar birden fazla kadroya başvuramazlar. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin asıllarının, resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (https://www.itu.edu.tr/duyurular) yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama tarihi : 27.12.2023

Başvuru Bitiş Tarihi : 10.01.2024

Ön Değerlendirme Tarihi : 18.01.2024

Sınav Tarihi : 24.01.2024

Sonuç Açıklama Tarihi : 31.01.2024

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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI

Bu kadrolara atamalar; 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 15. maddesi hükmü ile "Öncelikli Alanlardaki Araştırma

Görevlisi Kadrolarina Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara ilişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapılacaktır.