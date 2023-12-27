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İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 18 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 ocak 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 27 Aralık 2023 00:50, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 02:01
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İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- Adaylar başvurularını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerindenhttps://ubys.bakircay.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Girisadresinden çevrimiçi

olarak yapacaklardır.

- Başvuru yapacak adayların İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) e-Devlet üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Belgesini başvurularına eklemeleri

gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15'inci gün saat 23:59'a kadar çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular

kabul edilmeyecektir.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- İhtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bilgilendirme yapılmayacaktır.

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İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında öğretim elemanı alınacaktır.

- Adaylar başvurularını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerindenhttps://ubys.bakircay.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Girisadresinden çevrimiçi

olarak yapacaklardır.

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) e-Devlet üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Belgesini başvurularına eklemeleri

gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15'inci gün saat 23:59'a kadar çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular

kabul edilmeyecektir.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- İhtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı

bilgilendirme yapılmayacaktır.

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