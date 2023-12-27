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Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 23 Personel Alacak

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 23 Personel Alacak. Son başvuru tarihi 27 ocak 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 27 Aralık 2023 00:10, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 01:30
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Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 23 Personel Alacak

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarının milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TPAO'nun yurdun dört bir yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması için TPAO Taşra Teşkilatlarına toplam 16 (MYO mezunu) personel alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.

2. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.trüzerinden 27.12.2023-02.01.2024 tarihleri arasında 7 gün süreyle yapılabilecektir.

3. Personel alımına ilişkin gerekli şartlar ve kontenjan ekli tabloda sunulmaktadır.

İlanen duyurulur.

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TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarının milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TPAO'nun yurdun dört bir yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması için TPAO Merkez Teşkilatına toplam 7 (Lisans mezunu) personel alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.

2. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.trüzerinden 27.12.2023-02.01.2024 tarihleri arasında 7 gün süreyle yapılabilecektir.

3. Personel alımına ilişkin gerekli şartlar ve kontenjan ekli tabloda sunulmaktadır.

İlanen duyurulur.

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