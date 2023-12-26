Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Lisans mezunuysanız, istediğiniz alanda çalışamıyor ya da alan değiştirmek
istiyorsanız, akademik alanda çalışmayı düşünüyorsanız, iş yerinizdeki konumunuzu
yükseltmeye ihtiyacınız varsa veya kendinizi geliştirerek kamuoyu önderleri
arasına girmek istiyorsanız, Kapadokya Üniversitesinin size sunduğu lisansüstü
imkanlarını kaçırmayın. Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi, Gastronomi
ve Mutfak Sanatları, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler,
Kültürel Çalışmalar, Odyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sürdürülebilir
Turizm Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programları ve Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programı akademik ve mesleki kariyer
için sizlere yeni olanaklar sunuyor.
Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarının yenilikçi, çıkışı evrensel
uygulaması yerel eğitim imkanlarından yararlanın, kendinize daha müreffeh, daha
doyurucu bir gelecek hazırlayın!